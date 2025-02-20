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TÜİK açıkladı: Ocak ayında YD-ÜFE yükseldi

20.02.2025 10:36
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 2,01, yıllık bazda da yüzde 20,47 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Ocak ayında YD-ÜFE yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,26 yükseldi.

sanayi-üretim-endeksi

SANAYİNİN İKİ SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,66, imalatta yüzde 20,45 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 19,42, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,87, enerjide yüzde 11,19 ve sermaye malında yüzde 21,84 artış gerçekleşti.

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Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,63, imalatta yüzde 1,99 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 1,53, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,28, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,77, enerjide yüzde 7,52 ve sermaye malında ise yüzde 1,08 artış kaydedildi
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tüik üfe
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