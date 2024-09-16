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TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 1,56 azaldı

16.09.2024 10:46
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini yayınladı. TÜİK'in verilerine göre, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalırken, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 32,1 arttı.

TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 1,56 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,56 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,84 arttı.

BALIK

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,03, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 artış görülürken, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,31 azalış yaşandı.

SEBZE 2

5 ALT GRUP DÜŞTÜ

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda tek azalan grup yüzde eksi 6,23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Yıllık artışın en az olduğu alt gruplar yüzde 9,25 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 21,16 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 150,15 ile yağlı meyveler ve yüzde 66,65 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu gruplar yüzde eksi 17,5 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde eksi 4,5 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar yüzde 110,43 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 7,9 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak kayıtlara geçti.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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tüik üfe
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