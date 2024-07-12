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TÜİK duyurdu: Ücretli çalışan sayısı arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 11:31
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 4,3, aylık yüzde 0,7 arttığını açıkladı.

TÜİK duyurdu: Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Alt detaylarına bakıldığında; ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı. (DHA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
Ücretli çalışan tüik
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