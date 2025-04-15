FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,1 arttı

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,1 arttı

Mustafa Fidan Mustafa Fidan Mynet Haber Editörü
15.04.2025 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının şubatta yıllık yüzde 1,1 arttığını; aylık yüzde 0,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,1 arttı

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 125 bin 704 kişi iken, 2025 yılı Şubat ayında 15 milyon 293 bin 843 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

fkjhb

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

(İHA)

Canlı Borsa
Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldiEmekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi
Hizmet üretim endeksi şubatta yıllık olarak arttı!Hizmet üretim endeksi şubatta yıllık olarak arttı!
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi çalışan tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Kademeli emeklilik için 'Ankara hareketlendi'

Kademeli emeklilik için 'Ankara hareketlendi'

Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı!

Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı!

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.