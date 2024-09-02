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Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.09.2024 10:04
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TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü.

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı

Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme gösterdi. Ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 arttığını tahmin ediyordu.

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büyüme
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