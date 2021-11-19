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18 ilde 1707 konut satışa çıkıyor! TOKİ ucuz konut müjdesini duyurdu

19.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiradan kurtulup, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşın yüzünü güldüren TOKİ, bu kez de 18 ilde 1707 konutun satışa çıkarağını duyurdu. İşte il il uygun fiyata bulacağınız evler…

18 ilde 1707 konut satışa çıkıyor! TOKİ ucuz konut müjdesini duyurdu

2020 yılının mart ayından beri mücadele verdiğimiz pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri gayrimenkul piyasası oldu. Özellikle büyükşehirlerde artan ev fiyatları pek çok kişinin kiradan kurtulma hayallerini yerle yeksan etti. TOKİ 18 ilde tam 1707 konutu satışa çıkararak dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürecek bir haber verdi. İşte TOKİ’nin 18 ilde yapacağı 1707 konut satışı ile ilgili ayrıntılar…

393 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLE EV SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını sağlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) müjdeli haberi verdi. 18 ilde 1707 konutun satışa çıktığı duyuruldu. Neredeyse aidat öder gibi ev sahibi olabilme imkanı sunan TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle 1707 konutu kuralı satışa sundu. 2+1 ile 3+1 tiplerinden oluşan konutların fiyatları 117 bin 860 liradan, taksitler ise 393 liradan başlıyor. Vade ise 240 aya kadar çıkıyor.

İŞTE İL İL UYGUN FİYATA EV LİSTESİ

18 ilde 1707 konut satışa çıkıyor! TOKİ ucuz konut müjdesini duyurdu

TOKİ BAŞVURULARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

18 ilde 1707 konutu satışa çıkaran TOKİ, başvurular için belli şartlar aramaktadır. Bunlar: 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olmak, konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılıyor.

BAŞVURULAR 10 ARALIK TARİHİNE KADAR

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek. Kura tarihleri ise 2 Aralık-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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