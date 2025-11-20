FİNANS

2027'de tüm Türkiye'de hayata geçecek! Uzman isimlerden açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2026’da İstanbul’da, 2027’de ise Türkiye genelinde 'Değer Bilgi Merkezi' isimli uygulamayı hayata geçirecek. Böylece taşınmazların değerleri parsel parsel değerlendirip haritaya işlenecek. Konu ile ilgili detayları ise uzman isimler yanıtladı.

Ezgi Sivritepe

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2026’da İstanbul’da, 2027’de ise Türkiye genelinde 'Değer Bilgi Merkezi' isimli uygulamayı hayata geçirecek. Yapılan düzenleme ile gayrimenkul sektöründeki kayıt dışı işlemlerin, spekülasyonların ve fahiş fiyatların önüne geçmeyi hedefliyor. Taşınmazların gerçek piyasa değeri yapay zeka destekli dijital ortamda belirlenecek.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, vatandaşların yatırımının sonuçlarını sistemden görebileceklerini kaydetti ve, "Bu şeffaflık, piyasadaki fiyat manipülasyonlarının önüne geçecek" dedi.

Haber Global'e konuşan Gayrimenkul Hukukçusu Sinan Keskin, yıllardır gayrimenkul piyasasındaki fiyat belirsizliğinin azalacağını belirtti. Keskin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye’nin modern, veri odaklı güncel teknolojik bir altyapıya geçmesi yatırımcıdan tüketiciye sağlıklı bir piyasa zemini oluşturacaktır. Burada ele alınması gereken en önemli sorun; algoritmaların doğru veri akışı sağladığından emin olmaktır. Çoklu kaynak kullanımı ile veri entegrasyonu, uzman doğrulaması gibi yöntemlerle önüne geçilebilir"

"REFERAS NİTELİĞİNDE KULLANILMASI ÖNEMLİ"

Satıcıların algoritmayı manipüle etme riskine karşı da uyarılarda bulunan Keskin, uzman denetiminin önemine dikkat çekerek, "Aynı zamanda piyasadaki esnekliği de yok etmemek adına değerin bağlayıcı değil “referans” niteliğinde kullanılması büyük önem taşıyacaktır"

TAPUDA KAYIP ÖNLENEBİLİR

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Maliye Bakanlığı'nın uzun zamandır gayrimenkul vergilendirilmesi konusunda gerçek değere ulaşma çabası olduğunu belirterek, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Konuyla ilgili denetimler de sıkılaştırılmış durumda. Gerçek değer analizindeki bir diğer amaç ise tapu harcında kaybı önlemek. Çünkü belediye rayiç değeri üzerinden gayrimenkul alım satımı yapıldığında aradaki fark 3-4 kata yakın tapu harcı kaybına sebebiyet verebiliyor"

