3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar 'Bunlar beni al diyor'

Daireler pahalı, faizler de yüksek olunca ev sahibi olamayanlar yeni bir çözüm buldu. Buna göre 2 - 3 kişi bir araya gelip daire satın alıyor, peşinatı, taksitleri bölüşüyor. Kimi evi kiraya verip geliri bölüşüyor, kimi de daire prim yapınca satıp kar ediyor. Öte yandan gayrimenkul piyasası 2025'e de hızlı girdi ve ilk çeyrekte yeni rekor geldi. Türkiye genelinde ilk 3 ayda 694.628 gayrimenkul satıldı ve bu satış rakamı tüm zamanların ilk çeyrek rekoru olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar yılın geri kalanında özellikle konut piyasasının daha da hareketlenmesini bekliyor.

"EV ALMAYA PARAN YETMİYORSA, NİYE OLMASIN?"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Şu anda tek kişi bir ev alamayacağına göre yani birkaç arkadaş bir araya gelip yatırım yapılabilir. Yaparım ben de" dedi. Bir başkası ise "Ortak mesela kurbana girer gibi olmuş bu. Ev almaya paran yetmiyorsa ve senin gibi 5 kişi varsa niye olmasın" ifadelerini kullandı.

EV SATIN ALMAK İSTEYENLER FARKLI ÇÖZÜM YOLLARI DENİYOR

Konut fiyatları yüksek olunca insanlar hem tek başına peşinat hem de faizi, taksitleri ödemekte zorlanıyor. Bu yüzden ev satın almak isteyenler farklı çözüm yolları deniyor. Bir evi iki veya üç kişi ortak olarak satın alıyor. Haliyle ödemeler bölünüyor.

Bir vatandaş "Az paran vardır, ortak kalırsın, güzel bir şey yani. 6-7 milyondan aşağı ev yok" derken bir başkası da "Faizin yüksek oluşu bu tür yatırımlara yönlendiriyor. Herkes kar amaçlı düşünüyor" yorumunu yaptı.

"ÖNCEDEN DE VARDI AMA BU DÖNEM ÇOK DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR"

İTO Gayrimenkul Hizm. Kom. Bşk. Hakan Akdoğan "Ortak alımlar önceden de vardı ama özellikle bu dönem çok daha fazla ilgi görüyor. Birlikte hem peşinatı ortak ödüyorlar hem de taksitleri ortak ödeyerek yatırım

yapıyorlar. Konut fiyatları enflasyonun altında artıyor" dedi.

Ortak ev alanlar ya inşaat halindeki henüz tamamlanmamış kampanyalı evleri ya da ikinci el evleri tercih ediyor. Özellikle beyaz yakalı kesim bu yöntemi sıkça kullanıyor.

Akdoğan "Kendi bütçelerine göre belirledikleri lokasyonda alıp bu taksitleri ödüyorlar. Bir yıldır reel bir düşüş var konut tarafında. Yılın ikinci yarısından itibaren konut fiyatlarının ciddi şekilde artacağının işaretleri" ifadelerini kullandı.

"BU KONUTLAR 'BENİ AL' DİYOR"

Kiralardaki zam sınırının kaldırılması da ev almayı yeniden cazip hale getirdi. Akdoğan "Öyle olunca da vatandaş uyguna konut bulduğunda hemen o konutu satın almak istiyor. 15 yılda kendini amorti eden konutlar var. Bu konutlar beni al diyor" dedi.

'SÖZLEŞMEYE DİKKAT' UYARISI

Yatırım karlı görünüyor ama uzmanlar sözleşmeye 'dikkat' diyor. Akdoğan "Herhangi bir anlaşmazlıkta çok ciddi mağduriyetler de oluşabiliyor" ifadelerini kullandı.

"FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ VAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; gayrimenkul piyasası yıla hızlı başladı, satışlar arttı. 2023'ün ilk çeyreğinde 683.399 olan rekor bu yıl tazelendi. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı Ocak - Mart döneminde yüzde 8,3 arttı. Öyle ki yılın ilk 3 ayında 694.628 gayrimenkul satıldı ve tarihi bir rekor kırıldı. Gayrimenkul uzmanı Cem Koçyiğitoğlu "Tüm zamanların en çok satış işlemi gören dönemi oldu" dedi.

Mevduat getirilerindeki gerileme ve dövizde yatay seyir yatırımcıları konuta yönlendirdi. Koçyiğitoğlu "Artmadı döviz, faizler de düşüyor, geriye kalan bir tek gayrimenkul, en sağlam liman" ifadelerini kullandı. Satışı zirveye taşıyan etkenlerden biri de konut kampanyalarının artması oldu. Koçyiğitoğlu "İnsanlar hiç peşinsiz 120 aya varan taksitlerle gayrimenkul alma imkanına sahip oldu. Çok ciddi bir sıçrama, fiyat artışı beklentisi var" dedi. Diğer yandan yüksek kiralar da satın almayı cazip hale getirdi.

"3,5, 10 KİŞİ PARALARINI BİRLEŞTİRİP ARSA ALDILAR"

Son dönemde arsa tarla satışı da hız kazandı. Koçyiğitoğlu "3 kişi, 5 kişi, 10 kişi paralarını birleştirip arsa aldılar" dedi.