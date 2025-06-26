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'80 bin TL'ye doğru gidecek' Tahminler çok yüksek! Herkes o rakamları konuşuyor

Kira fiyatlarının yüksekliği vatandaşlar arasında konuşulmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'da kira fiyatları her geçen gün artmayı sürdürüyor. Haziran ayında ortalama kiraların 30 bin TL'yi bulduğu kaydedilirken emlakçıların önümüzdeki dönem için tahminleri ise oldukça yüksek.

'80 bin TL'ye doğru gidecek' Tahminler çok yüksek! Herkes o rakamları konuşuyor
Hande Dağ

Yaz mevsimiyle beraber İstanbul'da kiralar biraz daha arttı. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana kira ortalaması 2 bin TL artarak 30 bin TL'ye yükseldi. Peki, ilerleyen aylara ilişkin emlakçıların kira tahminleri ne? İşte detaylar...

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HAZİRANDA ORTALAMA KİRA FİYATI 30 BİN TL'YE ÇIKTI

Show Haber'de yer alan habere göre; zaten yüksek olan kiralar yaz gelince daha da arttı. Yaz aylarının gelmesiyle İstanbul'da kira fiyatları da artmaya başladı. Öyle ki haziranda ortalama kira fiyatı 30 bin liraya kadar yükseldi.

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Mikrofon uzatılan emlakçı "Örnek veriyorum; bizim haziranın 5'inde vermiş olduğumuz 25 bin liralık daire, bugün aynı daireyi 30 bin liraya veriyorum" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA KİRALARIN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇELER

"İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçeler nereler?" diye sorulan emlakçı "Öncelikle Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy" dedi.

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"En düşük olduğu yerler neresi" diye sorulan emlakçı "Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri" yanıtını verdi.

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İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan bilgilere göre Ağustos ayında ortalama kiraların 32 bin 500 TL olması bekleniyor ancak emlakçıların beklentisi bu rakamın oldukça üstünde.

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"80 BİN TL'YE DOĞRU GİDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Emlakçı "Eylül ayında 5 ilçeyi baz aldığımızda bu rakamların 80 bin TL'ye doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu ne kadar devam edecek diye bir öngörümüz de var. 2026 yılının sonuna kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

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Hissenet
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