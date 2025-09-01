FİNANS

Alan da kiralayan da ona yöneliyor! Talep artıyor, yüzde 30 daha yüksek getiri

Türkiye'de konut bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ederken satın alınan konutların kiraya verilmesi konusunda dikkat çeken bir veri ortaya çıktı. Buna göre; Türkiye'de kiralık konutların yüzde 33,7'si eşyalı olarak ilana çıkıyor. Eşyalı dairelerin ev sahibine yüzde 20-30 daha yüksek getiri sunmasının ve kiracıya da taşınma kolaylığıyla eşya maliyetini azaltmasının talebi artırdığı belirtiliyor. Eşyalı kiralık daire ilanlarının en yüksek olduğu iller belli olurken İstanbul dikkat çekti.

Gayrimenkul Türkiye'de pek çok kişi açısından yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle gayrimenkul yatırımcıları konutu kira getirisi ve değer artışı nedeniyle tercih edebiliyor. Konut piyasasında son yaşanan gelişmeler dikkat çekici olurken kiralık daire ilanları ile ilgili de çarpıcı bir veri ortaya çıktı.

İLANDAKİ KİRALIK EVLERİN YÜZDE 33,7'Sİ 'EŞYALI'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki daire sayıları analiz edilerek yapılan çalışmaya göre, ağustos sonunda ülke genelindeki kiralık evlerin yüzde 33,7’sinin "eşyalı" olduğu görüldü.

Sektör temsilcilerinin, konutların düşük bütçelerle eşyalı hale getirilebildiğini ve bunun yanında kiralarının da boş evlere göre yüzde 20-30 daha yüksek olduğunu belirtirken bu nedenle son yıllarda eşyalı konut sayısında artış olduğunu aktardı. Kiracılar açısından ise taşınma kolaylığı ve eşya maliyetinden tasarruf etme özelliği sebebiyle eşyalı daire talebinin günbegün arttığı kaydedildi.

EŞYALI KİRALIK İLANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

İGD tarafından paylaşılan analize göre, toplam içinde 'eşyalı kiralık' oranı en yüksek iller şu şekilde sıralanıyor:

  • Isparta: Yüzde 67,6
  • Burdur: Yüzde 67,1
  • Muş: Yüzde 66,9
  • Bingöl: Yüzde 63,3
  • Kars: Yüzde 63,1
  • Aksaray: Yüzde 57,5
  • Karaman: Yüzde 57,1
  • Denizli: Yüzde 55,8
  • Kütahya: Yüzde 54,0
  • Muğla: Yüzde 53,5
  • Afyonkarahisar: Yüzde 52,7
  • Aydın: Yüzde 52,4
  • Bitlis: Yüzde 51,9
  • Karabük: Yüzde 50,8
  • Edirne: Yüzde 50,6

"KİRALIK İLANLARINDAKİ 1+1 DAİRELERİN YÜZDE 60'I EŞYALI"

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, "Eşyalı kiralık dairelerin ilanlar içindeki payı yüzde 34 düzeyinde. Oldukça yüksek bulduğumuz bu oranın üniversitelerin kayıt dönemiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ağustos verilerine göre kiralık ilanlarındaki 1+1 dairelerin yüzde 60’ı eşyalı… Isparta, Burdur, Denizli ve Afyon illerinde sadece 1+1 daireler dikkate alındığında yüzde 90’nından fazlası eşyalı olarak ilanda" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 'eşyalı kiralık' talep eden kişilerin ağırlıklı olarak 1-2 yıl oturduktan sonra daireden çıktığı, tahliye süreçlerinde de bu nedenle daha az problem yaşandığı belirtiliyor. Bu durumun aynı zamanda ev sahibine de güncel kiralarla evini tekrar kiraya verme olanağı sunabildiği aktarılıyor.

İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Ayrıca konut piyasasının en canlı olduğu İstanbul'da dikkat çeken bir tablo yer aldı. İstanbul'da ilandaki dairelerinin yüzde 26,6'sının eşyalı olduğu ve bu rakamın Türkiye ortalamasının altında kaldığı görüldü. Sektör temsilcileri ise hem toplam hem de boş konut arzı yüksek olduğundan İstanbul'da 'eşyalı kiralık' oranının ortalama altında kaldığını belirtti. Eşyalı konut arzının yüksek olduğu illerde de konut piyasasının daha sığ olduğu ve ilana çıkmayan konutların da olduğu anımsatıldı.

Alan da kiralayan da ona yöneliyor! Talep artıyor, yüzde 30 daha yüksek getiri

