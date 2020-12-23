Antalya'da 30 bin kişi ağırlanacak! Yılbaşında lüks villalara talep yüzde 100 arttı

Yaklaşık 5 bin villanın bulunduğu Kalkan'ın yılbaşında 30 bin kişiyi ağırlayacağı bekleniyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar nedeniyle bu yıl evinin dışında yılbaşını kutlamak isteyenlerin tercihi kapalı lüks villar oldu. Otellerde ve eğlence mekanlarında yılbaşı kutlaması yapamayan vatandaşın gözdesi hem tatil yapacağı hem de ailesiyle birlikte dinleneceği lüks villalar oldu. Antalya'nın 60 bin nüfuslu turizm ilçesi Kaş'da bulunan Kalkan Mahallesi korona tedbirlerinden dolayı alternatif kutlama arayışına girenlerin bu nedenle ilgi merkezi. 5 bin villanın bulunduğu Kalkan, internet sitelerinde yapılan rezervasyon sırasında özel indirimler de uygulanıyor. İzole villalar kapalı havuzlu, jakuzili, deniz manzaralı, orman manzaralı şeklinde kategorilendiriliyor.

YILBAŞI GENELGESİ 81 İLE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı yapılması, eğlence ve balo düzenlenmesi yasaklandı. Otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar ise sadece konaklama yapan misafirlere hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar otel ve konaklama tesislerinde disk jokey (DJ) performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.