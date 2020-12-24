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Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli atıldı

EMLAK HABERLERİ  | 24.12.2020 14:17 | Son Güncelleme

Arnavutluk'un Laç şehrinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli törenle atıldı.

Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli atıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla bağlandığı törene, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Yeni mahallenin, iki ülke ve halklarının yanı sıra iki hükümet arasındaki özel ilişkilerin de kanıtı olacağını söyleyen Rama, "Türkiye ilk andan itibaren kendilerini sözlü olarak ifade etmenin yanında, insanların hayatı yıkıntılar yüzünden tehdit altındayken de hemen insani ve maddi kaynaklarını devreye sokan dost ülkeler ağının bir parçası oldu." diye konuştu.

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'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN ANLAMLI BİR SEMBOLÜ'

Bakan Ahmetaj ise projeyi "iki ülke arasındaki dostluğun anlamlı bir sembolü" olarak nitelendirerek, bu projenin yalnızca bir yıl önceki depremin yıkıntılarından yükselen bir şehrin kentsel ve sosyal dönüşümünün örneği olmadığını, aynı zamanda iki ülke dostluğunun anlamlı bir simgesi de olduğunu vurguladı.

Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara da Türkiye'nin projesinin şehrin dönüşümüne katkı sağlayacağını ve gelişime yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, "Arnavutlar arasında 'İyi dost kötü günde belli olur' diye bir söz var. Bu sözün Türk halkının, hükümetinin ve Cumhurbaşkanının Kurbin'deki insanlara verdiği tüm yardım ve desteği özetleyen en anlamlı ifade olduğuna inanıyorum." dedi.

Tören katılan TOKİ Başkanı Bulut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali'de de afetler sonrasında konut, hastane, okul ve kamu hizmet binaları yaptıklarını aktararak, Laç şehrinde inşa edilecek konutların yapımını gelecek eylül ayına kadar tamamlayıp Arnavutluk makamlarına teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Büyükelçi Yörük ise deprem sonrasında Türkiye'nin var gücüyle Arnavut kardeşlerinin yaralarını sarmaya çalıştığını anımsatarak, bugün temellerini attıklarını projenin de Türk-Arnavut dostluğunun en güzel halkalarından birisini teşkil edeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDELER İÇİN KONUT TALİMATI

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otopark inşa edilecek.

KAYNAK:AA

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