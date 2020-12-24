Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli atıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla bağlandığı törene, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Yeni mahallenin, iki ülke ve halklarının yanı sıra iki hükümet arasındaki özel ilişkilerin de kanıtı olacağını söyleyen Rama, "Türkiye ilk andan itibaren kendilerini sözlü olarak ifade etmenin yanında, insanların hayatı yıkıntılar yüzünden tehdit altındayken de hemen insani ve maddi kaynaklarını devreye sokan dost ülkeler ağının bir parçası oldu." diye konuştu.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN ANLAMLI BİR SEMBOLÜ'

Bakan Ahmetaj ise projeyi "iki ülke arasındaki dostluğun anlamlı bir sembolü" olarak nitelendirerek, bu projenin yalnızca bir yıl önceki depremin yıkıntılarından yükselen bir şehrin kentsel ve sosyal dönüşümünün örneği olmadığını, aynı zamanda iki ülke dostluğunun anlamlı bir simgesi de olduğunu vurguladı.

Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara da Türkiye'nin projesinin şehrin dönüşümüne katkı sağlayacağını ve gelişime yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, "Arnavutlar arasında 'İyi dost kötü günde belli olur' diye bir söz var. Bu sözün Türk halkının, hükümetinin ve Cumhurbaşkanının Kurbin'deki insanlara verdiği tüm yardım ve desteği özetleyen en anlamlı ifade olduğuna inanıyorum." dedi.