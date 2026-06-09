Asgari ücretin altında çıktı: Konutta 8 il tek tek sıralandı

Son dönemde vatandaşın gündeminde bir yandan asgari ücret diğer yandan da konut fiyatları ve konut satışları var. Asgari ücrete ara zam yapılır mı sorusu sorulmaya devam ederken buna ilişkin şu an için herhangi bir zam ihtimali görülmüyor. Net asgari ücret halen 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

EN FAZLA PAY KONUT VE KİRA HARCAMALARINDA

Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre; hane halkı bütçesinden 2025'te en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu.

ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI 40 BİN 486 TL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de konut fiyatlarına bakıldığında Mayıs 2026 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı (Endeksa verilerine göre) 40 bin 486 TL olarak ölçüldü. Söz konusu rakamın asgari ücretin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekerken diğer yandan konut talebinin yüksek olduğu 'büyükşehir' statüsündeki illere bakıldığında, 8 şehirde metrekare satış fiyatının asgari ücretin altında kaldığı görüldü.

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDAKİ İLLER

Söz konusu iller ve Mayıs 2026 metrekare satış fiyatları ise şu şekilde oldu:

Malatya: 21 bin 672 TL/m2

Şanlıurfa: 22 bin 193 TL/m2

Mardin: 22 bin 515 TL/m2

Kayseri: 22 bin 664 TL/m2

Erzurum: 23 bin 966 TL/m2

Kahramanmaraş: 25 bin 286 TL/m2

Hatay: 26 bin 98 TL/m2

Gaziantep: 27 bin 41 TL/m2

Diğer yandan Konya'nın da 29 bin 95 TL metrekare fiyatı ile asgari ücretin hemen üzerinde yer aldığı öğrenildi.

EN YÜKSEK İLLER

En pahalı iller olarak ise Muğla 83 bin 29 TL, İstanbul 63 bin 184 TL, Antalya 54 bin 541 TL, Çanakkale 52 bin 41 TL ve İzmir'in 51 bin 917 TL metrekare fiyatı ile zirvede yer aldığı aktarıldı. Muğla ve İstanbul'da fiyatların 2 asgari ücreti aştığı kaydedildi.