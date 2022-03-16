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Ayçiçek yağı için beklenen haber geldi! Sevkiyata başlandı

16.03.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'daki limanlardan bekletilen ayçiçeği yağı yüklü gemiler arasında yer alan Lilac isimli gemi Mersin’e ulaştı. Geminin içinde 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı bulunan gemiden, Mersin açığındaki deniz platformu aracılığıyla sevkiyata başlandı. Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

Ayçiçek yağı için beklenen haber geldi! Sevkiyata başlandı

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemiden, Mersin açığındaki deniz platformu aracılığıyla sevkiyata başlandı.

Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından sevkiyat işlemi başlatıldı.

Gemideki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı, denizin altındaki 6 bin 489 metrelik boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

VATANDAŞ MARKETLERE AKIN ETMİŞTİ

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'dan gelmesi gereken yağ yüklü gemiler gelmeyince vatandaşlar marketlerde uzun süren ayçiçek yağları oluşturmuştu. Devlet yetkililerinin stok sorunun olmadığını açıklamasının ardından durum sakinleşmişti.

Ayrıca birçok belediye büyük marketlere baskın yapmış ve birçok yerde yağ stoklarına rastlanmıştı. (İHA)

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