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Bakan Şimşek "Hızına yetişemiyoruz" diyerek duyurdu: "Plan 2-3 yıl içinde 500 bin sosyal konut üretmek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadelede en kritik değişken olduğuna dikkat çekip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu açıkladı.

Bakan Şimşek "Hızına yetişemiyoruz" diyerek duyurdu: "Plan 2-3 yıl içinde 500 bin sosyal konut üretmek"
Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuk olduğu televizyon programında konut arzına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadele en kritik değişken olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Şimşek "Hızına yetişemiyoruz" diyerek duyurdu: "Plan 2-3 yıl içinde 500 bin sosyal konut üretmek" 1

Bakan Kurum’un konut arzına yönelik çabalarını “muazzam bir performans, biz yetişemiyoruz” diyerek anlatan Bakan Şimşek şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bir toplantı yaptık. Bakanımız Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor, büyük bir performans var yani hakkını vermek lazım. Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde. Kendilerinin planları bunlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum; konut arzı hayat pahalılığıyla mücadele de en kritik değişken, bunu para politikasıyla çözemeyiz. Bakın düşük faizle bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım, bunu artırmak için de bir seferberlik lazım"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut
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