Bakanlıktan yeni zorunluluk için açıklama: Tapu ile çalışmalar başladı

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de, taşınmaz satışlarında satış bedelinin satıcıya genellikle elden ödendiği ifade edildi.

AMAÇ; DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK RİSKİNE MARUZ KALINMAMASI, KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI, PARA TRANSFERİNİN GÜVENLİ ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Söz konusu durumun kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı taraflar açısından bazen ödememe ihtilaflarına yol açabildiği, işlemlerde güvensizlik yarattığı, tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olduğu ve paranın çalınması gibi riskleri ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, "Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve hırsızlık riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi için Bakanlığımız tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, düzenlemeyle 1 Temmuz'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi" üzerinden yapılmasının zorunlu olacağına dikkat çekilerek, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisi verildiğinin altı çizildi.

Sistemin zamanında ve eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi için Bakanlık ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliğinde teknik çalışmalara başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe istikrarlı, şeffaf ve dengeli bir piyasanın tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarım Kredi kolları sıvadı! Süt, yem ve market halka açılıyor...Tarım Kredi kolları sıvadı! Süt, yem ve market halka açılıyor...
Orta Doğu'daki savaşın AB'ye enerji faturası 27 milyar avroyu aştıOrta Doğu'daki savaşın AB'ye enerji faturası 27 milyar avroyu aştı

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı emlak ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

