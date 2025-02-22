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Cebinize göre ödeme planı! 25 proje var ama... Hesaplayarak orta gelirliye seslendi, 'Zor olacağını düşünüyorum'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.02.2025 09:40
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Emlak Konut'un orta gelirliler için duyurduğu konut kampanyasının detayları merak ediliyor. 3 farklı ödeme planı olan kampanyanın detayları araştırılırken faiz oranlarının piyasanın çok altında olması ise dikkat çekiyor. Peki ödemeleri orta gelirli rahatlıkla ödeyebilir mi? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...

Cebinize göre ödeme planı! 25 proje var ama... Hesaplayarak orta gelirliye seslendi, 'Zor olacağını düşünüyorum'

Orta gelirli için Emlak Konut konut kampanyası başlattı. Piyasanın çok altında faiz oranları ile 3 farklı ödeme planı sunan Emlak Konut'un kampanyasının detayları merak ediliyor. Türkiye genelinde 25 projesinin bu kapsamda değerlendiriliyor. Peki, Emlak Konut'un başlattığı kampanyanın detayları neler?

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ORTA GELİRLİ ÖDEMELERDE ZORLANABİLİR

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Milliyet'e yaptığı açıklamalarda, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de projelerin mevcut olduğunun altını çizerek, "Ağırlıklı projelerin İstanbul’da bulunduğunu söyleyebiliriz. Orta gelir ve üstü için değerlendirilmiş bir proje. Nispeten ödeme ve taksitler açısından, orta gelirliler açısından da ödemelerin zorlanabileceği bir kampanya" sözlerini kullandı.

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BAZI PROJELERİN İNŞAATINA BAŞLANILMADI

Emlak Konut'un belirli aralıklarla bu tarz kampanyaları açıkladığını belirten Özelmacıklı, projenin bir kısmında inşaatın başlamadığını bir kısmının ise bittiğinin ve hemen alıcıya teslim edebileceğinin altını çizerek, "Orta gelir segmentinin bile nispeten zorlanabileceği bütçelerde projeler var diyebiliriz" dedi.

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"NİTELİKLİ KONUT KATEGORİSİNDE"

TOKİ projesi gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özelmacıklı, Emlak Konut'un hasılat paylaşımlı proje yaptığının altını çizdi. Nitelikli projeler olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Sosyal yaşam alanı olan ve yenilenmiş deprem yönetmeliği vb. koşullarla da inşaat maliyetleri nispeten diğer inşaatlara göre maliyetli olan projelerdir. Bu projeler nitelikli konut kategorisinde görmekte fayda var" cümlelerini sarf etti.

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PEŞİNAT VERMEDEN ÖDEME YAPILIYOR

3 farklı ödemenin olduğunu ifade eden Özelmacıklı, ilk ödeme yönteminde azalan taksitli ödeme planının olduğunu söyledi ve şu sözleri kullandı:

"Peşinat vermiyorsunuz, yüzde 0.99 faiz ile 60 ay vade yapılıyor. 18 ayda toplamda yüzde 30 ara ödeme alınıyor. Bu ara ödemeler 6’ncı ay, 12’nci ay ve 18’inci ayda talep ediliyor. Azalan taksitli ödemelerde taksitler örneğin en düşük proje taksitleri için 132 bin TL’den başlıyor, 73 bin TL seviyelerine kadar vade bitiminde düşüyor"

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İKİNCİ ÖDEME PLANINDA YÜZDE 1,29 ORANINDA FAİZ

İkinci ödeme planında yüzde 1,29 oranında faiz olduğunu aktaran Özelmacıklı, ödeme planını şu şekilde anlattı:

"İkinci bir alternatif 12 ay taksitin Emlak Konut tarafından ödendiği bir model. Yüzde 1.29 faiz ve 60 aylık vade var. Burada aslında peşinat verilmemiş oluyor, 1 yıl sonra ödemeler başlıyor. Tabi ara ödemeler söz konusu"

Üçüncü modelde vade ve peşinatla beraber ödemenin yapıldığını ifade eden Özelmacıklı, "Burada yüzde 35 peşin veriliyor. 12-24 ve 36’ncı ayda yüzde 10’lar ara ödeme yapılıyor. Kalan da 60 ay vade ile ödenmiş oluyor" dedi.

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"132 BİN TL ÖDEME ZOR"

Özelmacıklı son olarak ödeme planlarına ilişkin şöyle bir örnek vererek sözlerini noktaladı:

"Emlak Konut projelerinde şu anda İstanbul’da 2+1 bir daireden örnek vermek gerekirse en düşük rakam 5 milyon 970 bin TL’dir. Örneğin bir modelde 6-12-18'inci aylarda yüzde 10 ara ödemeler yapılıyor. Yani 597 bin TL olmak üzere bu aylarda ödemeler gerçekleşiyor. 60 ay vade yapılıyor ancak taksit ödemeleri 132 bin TL’den başlıyor, 73 bin TL’ye kadar vade sonunda düşüyor. 5 milyon 970 bin TL’lik daire için toplamda 7 milyon 674 bin TL ödeme yapılması gerekiyor. Nispeten 132 bin TL’lik ödemenin zor bir ödeme olduğunu değerlendiriyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut Orta gelir grubu konut kampanyası
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