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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu: Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem! 100'ün üzerinde maddesi var

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.06.2024 07:54
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Bir süredir gayrimenkulde vergi düzenlemesi yapılacağı yönünde haberler konuşulurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri değil bölgesel rayiç bedeli üzerinden hesaplanacak. Konuya ilişkin ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 100 maddelik bir taslak sunduğu ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu: Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem! 100'ün üzerinde maddesi var

Hükümet, gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satımının yapılması ve böylece vergi kaybının önlenmesi konusunda çok önemli çalışma başlattı. Torba yasayla bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslak çalışma, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunuldu. Taslakta 100'ün üzerinde madde olduğu belirtiliyor.

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SATIŞ YILINA BAKILMAKSIZIN VERGİ ALINACAK

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, çalışmanın yer alan düzenlemeye göre daha önce gayrimenkul ya da arsanın satın alındıktan 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Üzerinde çalışılan taslağa göre artık herhangi bir yıl kapsamı olmadan tüm satım işlemlerinden sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu şekilde şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilmiş olacak.

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TAPUDA GERÇEK SATIŞ BEDELİNE GEÇİLİYOR

Çalışmanın ikinci ve en önemli maddesi ise bölgesel rayiç bedel uygulaması. Devlet, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.

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BELEDİYE DEĞİL DEVLET BELİRLEYECEK

Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak. Böylece alım-satımlarda artık belediyelerin rayiç bedelleri değil, devletin bölgesel olarak belirlediği rayiç bedeller baz alınmış olacak. Bu çalışmayla milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler de ciddi oranda artırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
tapu vergi
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