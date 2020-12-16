FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Devlet destekli konut alımı... İlk kez ev alacaklara geri ödemesiz hibe desteği veriliyor! İşte konut desteği başvuru şartları!

Devlet destekli konut alımı... İlk kez ev alacaklara geri ödemesiz hibe desteği veriliyor! İşte konut desteği başvuru şartları!

EMLAK HABERLERİ  | 16.12.2020 14:29 | Son Güncelleme

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı içinde ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır? Konut sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği detaylar haberimizde…

Devlet destekli konut alımı... İlk kez ev alacaklara geri ödemesiz hibe desteği veriliyor! İşte konut desteği başvuru şartları!

Devlet destekli hibe programlarına vatandaşların hem tasarruf hem de konut sahibi olması amacıyla devlet desteği tutarı arttırıldı. Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere geri ödemesiz hibe desteği veriyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? Konut sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği detaylar haberimizde…

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NASIL AÇILIR? KONUT HESABINDAN NASIL HİBE ALINIR?

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %18 azami katkı tutarı 26 bin 645 TL olacak.

60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olacak.

Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL’ye kadar çıkacak. Peki konut hesabı açarak, geri ödemesiz hibe başvuru şartları nedir? Hangi bankalar geri ödemesiz devlet destekli konut hesabı açar?

DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE İLE EV ALMAK İÇİN HANGİ BANKALARA BAŞVURMAK GEREKİR, ŞARTLAR NEDİR?

Belirli bir süre para biriktirerek devletin geri ödemesiz hibe konut parası kampanyasından faydalanmak için ilk şart kimlik bankası ile banka şubesine şahsen başvuru ile yapılmasıdır. Konut hesabı açmak için herhangi bir bankaya gidilebilir. Devlet destekli konut hesabı hemen hemen her bankada bulunuyor.

DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE SAĞLAYAN KONUT HESABI NASIL İŞLEYECEK?

Devlet desteği ile hibe almak için konut hesabı açan kişiler, birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabilecekler mi? Devlet destekli konut hesabında üzenli ödeme şartı olacak mı? Konut hesabına toplu ödemeler yapılır mı?

Konut hesabı açan kişiler dilerse paralarını faize koyabilecekler. Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek.

Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak. Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Bankaların faiz oranları arttı!Bankaların faiz oranları arttı!
TOKİ indirim kampanyası ne kadar olacak?TOKİ indirim kampanyası ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Salihli'den Silikon Vadisi'ne!
Salihli'den Silikon Vadisi'ne!
Koronavirüs ilacına Türk damgası!
Koronavirüs ilacına Türk damgası!
TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Fiyatı kırmızı eti geçti! Kilosu 90 lira oldu
Fiyatı kırmızı eti geçti! Kilosu 90 lira oldu
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Uzmanlar altın tahminlerini güncelledi!
Uzmanlar altın tahminlerini güncelledi!
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ ucuz konut başvurusu 2021... TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?
TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor!
Konut satışları Kasım’da yüzde 18,7 azaldı
Konut satışları Kasım’da yüzde 18,7 azaldı
TOKİ indirimi hesaplama... Yüzde 20 TOKİ indirimi ne kadar? Erken/peşin ödeme TOKİ indirimi kaç TL olacak? TOKİ indirim kampanyası bitiş tarihi!
TOKİ indirim kampanyası ne kadar olacak?
TOKİ ucuz konut başvurusu 2021... TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?
TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor!
Kira zam oranı Aralık 2020... Enflasyona göre Aralık ayı ev kirası zam oranı ne kadar?
Ev kirası zam oranı belli oldu!
Kira zam oranı Aralık 2020... Enflasyona göre Aralık ayı ev kirası zam oranı ne kadar?
Ev kirası zam oranı belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.