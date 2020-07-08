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Dikkat! Ev alıyorum derken ceza yiyebilirsiniz! Herkesin başına gelebilir...

EMLAK HABERLERİ  | 08.07.2020 14:53 | Son Güncelleme

Gayrimenkul alım satım işlemleri yapılırken tapuda devir işlemi yapabilmek için belirli miktarda harç ödemek gerekiyor. Tapu harçları gayrimenkulü satan ve alan kişiler tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Eğer tapu harçları ödenmezse gayrimenkulün devir işlemi gerçekleşmiyor. Bu yüzden gayrimenkul alıp satarken tapu harçlarını da hesaba katma ihtiyacı doğuyor.

Dikkat! Ev alıyorum derken ceza yiyebilirsiniz! Herkesin başına gelebilir...

Tapu harcı alıcı ve satıcılara uymadığında tapuda düşük beyanlar verilebiliyor. Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek satış bedelleri üzerinden belirlenen tapu harcını düşük göstermek için yapılan yanlış beyanlar sonucu alıcıya ve satıcıya ciddi cezalar kesiliyor. Peki, tapuda düşük beyan verildiği nasıl tespit edilir? Cezası nedir?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde daha az tapu harcı ve vergi ödemek için gayrimenkul değerini düşük göstermenin peşine düşülüyor. Ancak alıcı ya da satıcının tapu dairesinde verdiği yanlış beyanlar sadece kısmi ve kısa süreli kar sağlayabilir. Halk arasında "tapuda düşük beyan" olarak bilinen yanlış beyanlar tespit edilebildiği için bu hareketler uzun vadede büyük risk içerir. Gayrimenkulün değerini eksik yansıtan kişiler, tapuda düşük beyan cezası oldukça yüksek olduğu için uzun vadede büyük zarara girer. Üstelik bunu sadece alıcı ya da sadece satıcı taraf yapsa bile iki tarafa da ceza kesiliyor.

TAPUDA DÜŞÜK BEYAN HAKKINDA DETAYLAR

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde ödenen vergi ve tapu harcını düşük göstermek için gayrimenkulün gerçek değeri düşük gösterilebiliyor. Tapu harcı, emlak rayiç bedelinden (belediyelerden öğrenilebilir) daha yüksek bir meblağdır. Emlak rayiç bedeli ve satış değeri üzerinden bir tapu harcı belirlenir. Ancak alıcı ya da satıcılar gerçek satış bedelini değil sadece emlak rayiç bedelini beyan ediyor. Böylece satış işlemleri sırasında daha az vergi ve tapu harcı ödenmiş oluyor. Ancak tapuda düşük beyan verildiği tek tek tespit edilebiliyor. Alıcı ve satıcının banka hesapları, gayrimenkule ait ilk satış ilanı ya da kredi başvurusu gibi detaylardan gayrimenkulün gerçek değeri kolayca öğrenilebiliyor. Tespit sonrası ise hem alıcı hem de satıcıya büyük cezalar kesiliyor.

TAPUDA DÜŞÜK BEYAN CEZASI NE KADAR?

Maliye Bakanlığı gayrimenkullerin gerçek satış bedelini düşük gösterenlere ve konut kredisi alırken ekspertiz raporuyla malın değerini düşük gösterenleri yeni sistem üzerinden hemen tespit edip işlem başlatıyor. Tapuda düşük beyan verenler gerçek bedelle eksik beyan arasındaki farkı ve tapu harcının yüzde 25'i kadar vergi cezası ödemekle yükümlü oluyor. Böylece başlangıçta ödenmesi gereken tapu harcından çok daha büyük masraflar ortaya çıkıyor.

TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR?

Tapu harcı miktarını gayrimenkulün devir bedeli belirler. Devir bedelinin binde 20'si olarak hesaplanmakla beraber yıldan yıla değişim gösterir ve belli dönemlerde indirimli tapu harcı ödemek de mümkün olabilir.

TAPU HARCI NEREYE ÖDENİR?

Gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında gerekli evraklar Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra sıra tapu harcına gelir. Tapu harçları genellikle bu müdürlüklerin vergi dairesine ödenir. Bunun yanı sıra Tapu Kadastro Müdürlükleri e-tahsilat seçeneği de sunmaya başladı. E-tahsilat uygulaması sayesinde tapu harçları farklı şehirlerdeki banka şubeleri, Görüntülü İşlem Merkezleri ve ATM'lerden de tapu harcı ödenebiliyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlar (çoğunlukla banka) da tapu harcı tahsil edebilir. Söz konusu yeni ve dijital uygulamalar da tapuda düşük beyan tespitini oldukça kolay hale getirir.

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