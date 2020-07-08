Dikkat! Ev alıyorum derken ceza yiyebilirsiniz! Herkesin başına gelebilir...

Tapu harcı alıcı ve satıcılara uymadığında tapuda düşük beyanlar verilebiliyor. Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek satış bedelleri üzerinden belirlenen tapu harcını düşük göstermek için yapılan yanlış beyanlar sonucu alıcıya ve satıcıya ciddi cezalar kesiliyor. Peki, tapuda düşük beyan verildiği nasıl tespit edilir? Cezası nedir?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde daha az tapu harcı ve vergi ödemek için gayrimenkul değerini düşük göstermenin peşine düşülüyor. Ancak alıcı ya da satıcının tapu dairesinde verdiği yanlış beyanlar sadece kısmi ve kısa süreli kar sağlayabilir. Halk arasında "tapuda düşük beyan" olarak bilinen yanlış beyanlar tespit edilebildiği için bu hareketler uzun vadede büyük risk içerir. Gayrimenkulün değerini eksik yansıtan kişiler, tapuda düşük beyan cezası oldukça yüksek olduğu için uzun vadede büyük zarara girer. Üstelik bunu sadece alıcı ya da sadece satıcı taraf yapsa bile iki tarafa da ceza kesiliyor.

TAPUDA DÜŞÜK BEYAN HAKKINDA DETAYLAR

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde ödenen vergi ve tapu harcını düşük göstermek için gayrimenkulün gerçek değeri düşük gösterilebiliyor. Tapu harcı, emlak rayiç bedelinden (belediyelerden öğrenilebilir) daha yüksek bir meblağdır. Emlak rayiç bedeli ve satış değeri üzerinden bir tapu harcı belirlenir. Ancak alıcı ya da satıcılar gerçek satış bedelini değil sadece emlak rayiç bedelini beyan ediyor. Böylece satış işlemleri sırasında daha az vergi ve tapu harcı ödenmiş oluyor. Ancak tapuda düşük beyan verildiği tek tek tespit edilebiliyor. Alıcı ve satıcının banka hesapları, gayrimenkule ait ilk satış ilanı ya da kredi başvurusu gibi detaylardan gayrimenkulün gerçek değeri kolayca öğrenilebiliyor. Tespit sonrası ise hem alıcı hem de satıcıya büyük cezalar kesiliyor.