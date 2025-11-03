Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı: Kira artış oranları yeniden belirlendi

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verileri, kira artış oranlarından gıda fiyatlarına kadar birçok alanda etkisini gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün merakla beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Ekim ayında yıllık enflasyon %32.87 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise %2.55 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, ekonomideki genel fiyat artış hızını gösterirken, vatandaşların cebindeki paranın alım gücünü de doğrudan etkiliyor.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, kira artış oranları da yeniden gündeme geldi. 12 aylık enflasyon ortalaması olan %37.15, konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranını belirledi. Bu durum, kiracıları yakından ilgilendirirken, ev sahipleri de yasal sınırlar içerisinde kira gelirlerini artırma imkanı bulacak.

Ekim ayı enflasyon rakamları, ekonomiye dair birçok ipucu gösteriyor. Yüksek enflasyon, vatandaşların alım gücünü azaltırken, işletmelerin de maliyetlerini artırıyor. Enflasyonla mücadelede etkin politikaların uygulanması, ekonomik istikrarın sağlanması ve vatandaşların refahının artırılması açısından kritik önem taşıyor. Önümüzdeki aylarda enflasyon trendinin nasıl seyredeceği, hem piyasalar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek.