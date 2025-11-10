FİNANS

Emlak Konut GYO’dan 30 milyar liralık proje

Emlak Konut GYO, Kartal’da hayata geçirdiği Kuzey Adalar Projesi’nin yeni etabını tanıttı.

Emlak Konut güvencesiyle, EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle geliştirilen proje, ‘Yeni Yuvam Modeli’ kapsamında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 ay vadeli ödeme fırsatı ile vatandaşlara sunuldu. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirilen Kuzey Adalar, İstanbul’un ve Kartal’ın yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Proje; 15 blokta 2 bin 281 konut ve 132 ticari üniteden oluşuyor. Projede 45 bin metrekarelik peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe ve 5 bin 200 metrekare sosyal tesis bulunuyor.

7 BİN 522 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Kuzey Adalar, yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin gelişimine öncülük eden bir projedir” dedi. Yeni Yuvam Modeli’nin sektöre soluk getirdiğini belirten Yılmaz, Emlak Konut GYO’nun yılın üçüncü çeyreğinde 57 milyar liralık satış yaptığını açıkladı. Yılmaz, yıl sonu hedefinin 7 bin 522 adet bağımsız bölüm olduğunu ifade etti.

Emlak Konut
