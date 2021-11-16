Ev alım satımında yeni dönem! Konutta değerleme sistemi değişti

Yabancı gerçek kişilerin alıcı olduğu işlemlerdeki otomatik atama şeklinde yapılan değerleme firması seçimlerinde geri adım atıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi ve Web Tapu entegrasyonu kapsamında değerleme raporlarının yetkili kuruluşlarca hazırlanması, onaylanması ve tapu müdürlüğüne gönderilmesi süreçleri elektronik ortama aktarılmıştı. Hatta uygulamalar çerçevesinde bazı algoritma ve atama standartları getirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştı. Değerleme firma seçimlerinde otomatik atama sisteminde geri adım atıldı ve değerlemeci seçmek istiyorum menüsü ile değerleme firması seçimine müsaade edildi” diye konuştu.

"DÜZELTEMELER TALEP EDİLEBİLİYOR"

Düzenlenmiş raporların Web Tapu üzerinden görüntülenebildiğini ve takibinin yapabildiğini ifade eden Özelmacıklı, “Yazım hataları ve değere ilişkin itirazlar Web Tapu üzerinden en fazla 3 kez yapılabiliyor. Örneğin belirlenen değerin düşük ya da yüksek olduğunun düşünülmesi durumunda ilgilisince sistem üzerinden düzeltme talebinde bulunulabiliyor. Hisseli taşınmazlarda ise hissedarlardan herhangi birisinin başvuruda bulunması yeterli” dedi.

"DOĞRU DEĞERLEME ÇOK ÖNEMLİ"

Doğru değerlendirme yapılmamasının sektöre olan güveni zedeleyeceğini ve yatırımcıların kaybına neden olacağını belirten Özelmacıklı, “Ruhsat almadan satışa başlanan inşaatlardan, iskan almadan teslimleri yapanlara kadar birçok aksayan sürecimiz var. Değerleme sisteminde atama yerine seçim yapılması hatta değerlerin belli bir oranda yüksek yazılmasına göz yumulması maalesef sektörümüz için acı sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

"GAYRİMENKUL DÜZENLEME KURUMUNA İHTİYAÇ VAR"

Gayrimenkul sektörünün bir birlik statüsünde bir araya getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Birçok ülkede ’Real Estate Regulatory Authority’ adı ile sektörü düzenleyen tek bir kurum varken, bizde birçok bakanlık üzerinden düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Hem yerli hem de yabancılar için doğru düzenlemeler ile gayrimenkul sektöründe olan güveni artırmamız gerekiyor. Eurostat verilerine göre gayrimenkul metrekare değeri en düşük ülkelerden biriyiz” açıklamalarında bulundu.(İHA)

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