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Ev alım-satımında yeni düzenleme!

09.11.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev alım satımında yeni dönem başlıyor. Vergide adaleti pekiştirmek için gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler yeniden değerlendirilecek. Değerlendirme yapılırken diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınacak. Türkiye'de ilk niteliğinde tapuya entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak.

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokuluyor.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için e-belge, e-imza, e- arşiv, e-fatura gibi yeni teknolojik imkanlara sahip, muhasebe odaklı bir bilişim sistemi altyapısı oluşturuluyor. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturuluyor.Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak.

Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak.

VERİMSİZ HARCAMA ALANLARI TASFİYE EDİLECEK

Programda, bu kapsamda belirlenen politika ve tedbirlere de yer verildi.

Buna göre, kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi, kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmesine yönelik olarak harcama gözden geçirmeleri yapılacak, harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacak.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

DÖNER SERMAYELER VE ÖZEL HESAPLAR AZALTILACAK

Mali disipline katkı sağlamak üzere döner sermayeler ve özel hesaplar azaltılarak merkezi yönetim bütçe kapsamı genişletilecek.

Döner sermayeli işletmelerin 2022 yılından başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

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ETKİN OLMAYAN TEŞVİKLER KALDIRILACAK

Teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamaları gözden geçirilerek etkin olmayan uygulamalar kaldırılacak, plan öncelikleri çerçevesinde yapısal düzenlemeler yapılacak.

Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli kaldırılacak. Vergisel teşvikler gözden geçirilerek vergi harcaması nitelikli olanlar ve vergisel etkileri tespit edilecek.

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI 2022'DE HAZIRLANACAK

Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılacak.

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek.

Söz konusu vergiler, tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek.

Vergi kayıp, kaçağı ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle etkin mücadeleye yönelik araştırma, risk analizi, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri yürütülecek.

Bu kapsamda, 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı, 2022 yılı içerisinde hazırlanacak.

2020-2021 yıllarına ilişkin makro ve sektörel düzeyde kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecek.

Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'nin kapasite ve kabiliyetleri, belirlenecek sektörlere ilişkin sektörel risk analizi yapılmasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilecek.

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacak.

KAYNAK:AA

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