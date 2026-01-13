Ev almak için bekleyenler dikkat! Uzman isim: 'Maliyet altında satılıyor'

Yatırımını konuta kaydırmak isteyenler gayrimenkul sektörünü yakından takip ediyor. Aynı zamanda konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler bankaların kredi oranlarını inceliyor. Gayrimenkul ve Arsa Uzmanı Murat Gültekin, 2023 Ekim–2024 Şubat döneminde durağan bir dönem yaşadıklarını kaydetti.

ANA PROBLEM: NAKİT

Gültekin katıldığı YouTube yayınında 2025 yılında eğilimin yukarı yönlü olduğunu ifade ederek, bazı bölgelerde fiyatların hala yatay seyrettiğini kaydetti. Sektörün ana problemkerinden birinin nakit olduğunu kaydeden Gültekin, Piyasada görülen satışların büyük kısmının zorunlu satışlar olduğuna dikkat çekti ve şu sözleri kullandı:



"Görüştüğümüz birçok müteahhit artık maliyet fiyatına bile konut satamaz hâle geldiğini söylüyor. Bugün yapılan satışların önemli bir bölümü, acil nakit ihtiyacı olan üreticilerin, maliyetin altında fiyatlarla nakdi olan yatırımcılara yaptığı satışlardan oluşuyor"



2026'NIN İKİNCİ YARISINA İŞARET ETTİ!

Bankaların faizleri aşağıa çekebileceğini kaydederek Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirtti. Konut kredileri ile ilgili detaylı bilgi veren Gültekin, şu sözleri kullandı:

"Eskiden 120 ay vadeyi geçmeyen konut kredileri vardı. Artık 240 ay vadeli kampanyaları konuşmaya başlayacağız. Alım gücü ciddi şekilde düştü, fiyatlar çok yükseldi. Bu nedenle 2026’nın ikinci yarısı konut piyasası açısından çok daha net bir tablo sunacak"

Altınını bozdurup ev alacaklar için gelişmiş bölgeleri işaret ederek, "Nakit sıkışıklığının arttığı dönemlerde fiyat düşüşleri görülebilir" dedi. Gültekin’e göre 2026 ortasında yatırımcı, altının mevcut değeri ile altı ay sonraki potansiyel getiriyi karşılaştırmalı. Gelişmiş bölgelerde fiyat artışının %30–35 ile sınırlı kalabileceğini belirten Gültekin, gelişmekte olan bölgelerde ise faiz indirimleriyle birlikte %40–50’ye varan artışların mümkün olabileceğini söyledi.



FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ?

İnşaat maliyetlerinin büyük ölçüde dövize bağlı olduğunu hatırlatan Gültekin, arsa fiyatlarındaki sürekli artışın gelişmekte olan bölgelerdeki potansiyeli artırdığını vurgulayarak "Kredi faizleri düştüğünde baskılanmış fiyatlar çok hızlı yukarı gider. Bu nedenle 2026’da en ciddi fiyat artışlarını gelişmekte olan bölgelerde görebiliriz" dedi.



FAİZ VE SEÇİM VURGUSU

Faiz cephesinde 2026 sonu için politika faizinin %27–28 bandına gerileyebileceğini öngören Gültekin, enflasyonun ise %18–21 aralığında kalabileceğini belirtti. Tek haneli faiz ve enflasyon için 2027’den önce umutlu olmadığını söyledi.



Olası erken seçim ihtimalinin de ekonomik politikaları etkileyebileceğini ifade eden Gültekin, seçim ekonomisinin devreye girmesi hâlinde konut kredileri ve teşviklerde hızlanma görülebileceğini, ancak bu sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.