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Ev, iş yeri sahipleri dikkat! Eğer o işlemi yapmadıysanız ceza alabilirsiniz... Son gün belli oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.04.2025 13:04
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2024 yılına ait kira gelirlerinin beyanı için süre daralıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresini 7 Nisan 2025’e kadar uzattı. Konut ve iş yeri sahiplerinin cezai duruma düşmemeleri için bu tarihe kadar beyanda bulunmaları gerekiyor.

Ev, iş yeri sahipleri dikkat! Eğer o işlemi yapmadıysanız ceza alabilirsiniz... Son gün belli oldu

2024 yılına ait kira gelirlerini beyan etmek isteyen mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi sona yaklaşıyor. Özellikle gayrimenkul sahiplerinin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Beyan süresi 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sona erecek.

SON GÜN 7 NİSAN

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresini 2 Nisan’dan 7 Nisan 2025’e uzattı. Bu tarihe kadar beyannamesini iletmeyen mükellefler, cezai işlemlerle karşılaşabilecek.

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BEYANNAMELER ELEKTRONİK ORTAMDAN GÖNDERİLİYOR

Tüm gelir vergisi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamdan göndermesi zorunlu.

Ticari, zirai ve mesleki kazanç elde edenler, beyanlarını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden sunabiliyor. Sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç türlerinden gelir elde edenler ise Hazır Beyan Sistemi ile beyanname verebiliyor.

daire

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER NE YAPMALI?

Ev veya iş yeri kiraya verip gelir elde edenler için bazı sınırlar bulunuyor:

2024 yılında konuttan yıllık 33.000 TL ve üzeri kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemek zorunda.

konut (2)

İş yerinden elde edilen kira geliri ise 230.000 TL’yi aşarsa beyanname verilmesi gerekiyor.

Bu tutarların altında kalanlar için beyan zorunluluğu bulunmuyor.

(CNNTÜRK)

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Beyanname Kira vergi ev sahibi kira beyannamesi konut
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