Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte fiyatların en çok yükseldiği ve azaldığı iller...

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ev fiyatlarının son dönemdeki değişimlerini araştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde geçen yıl sonunda 36 bin 61 TL olan ortalama konut metrekare fiyatı, bu yıl ilk çeyrekte %4,66 artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 4 ilde metrekare birim fiyatına göre yapılan ölçümlerde 3 aylık prim %15 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. 2 ilde nominal değer kaybı dikkat çekti. En az prim yapan şehirler sıralamasında ilk 10 ilin, Türkiye ortalamasının altında kaldığı görüldü.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KONUT DURUMU

İstanbul ve Ankara'daki konut durumu ise merak ediliyor. Buna göre, İstanbul, 19 bin 820 ile martta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 203 konut satışıyla Ankara, 7 bin 513 adet ile İzmir takip etti.

İstanbul’da konut metrekare fiyatı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10,06 artarak 61 bin 85 TL’ye yükseldi. Ankara’da ise aynı dönemde yüzde 11,79 artış kaydedildi ve metrekare fiyatı 33 bin 272 TL oldu.

KONUT FİYATI EN FAZLA ARTAN İLLER

1-Muş: 20 bin 442 TL (%25,66)

2-Diyarbakır: 25 bin 806 TL (%17,45)

3-Kırklareli: 34 bin 992 TL (%17,34)

4-Bingöl: 21 bin 260 TL (%16,91)

5-Bitlis: 19 bin 802 TL (%13,59)

6-Kırşehir: 20 bin 645 TL (%13,14)

7-Rize: 29 bin 231 TL (%12,47)

8-Iğdır: 22 bin 222 TL (%12,42)

9-Çanakkale: 40 bin 70 TL (%12,20)

10-Karaman: 23 bin 987 TL (%11,93)

KONUT FİYATI EN AZ YÜKSELEN İLLER:

1-Şırnak: 18 bin 137 TL (%-2,06)

2-Yozgat: 19 bin 231 TL (%-0,74)

3-Nevşehir: 25 bin 806 TL (%0,28)

4-Osmaniye: 19 bin TL (%1,06)

5-Çankırı: 22 bin 962 TL (%1,74)

6-Muğla: 67 bin 86 TL (%2,45)

7-İzmir: 41 bin 743 TL (%2,83)

8-Zonguldak: 29 bin 865 TL (%3,93)

9-Trabzon: 26 bin 316 TL (%3,97)

10-Sinop: 29 bin 452 (%4,51)