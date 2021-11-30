Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ödemesi için son gün

Emlak vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerin, 2021 yılı ikinci taksiti için son ödeme tarihi 30 Kasım'da yani bugün itibarıyla doluyor. Emlak vergisinde vatandaşların faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri gerekiyor. Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Ayrıca e Devlet ve belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, bina, arazi ve arsalar için her yıl düzenli olarak ödenmelidir. Söz konusu vergide ilk taksit geçtiğimiz mayıs ayında ödenmişti. İkinci taksit ise 30 Kasım itibarıyla sona eriyor.

Emlak vergileri ödemeleri, ilgili belediyeye gidilerek gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yolu ile de ödeme kabul edilir. Belediyelerin bir kısmında, internet üzerinden vergi ödeme ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilir. Öte yandan kişiler, TC kimlik numarası, sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödeme de gerçekleştirebilir.

VERGİ MİKTARI NE KADAR?

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı baz alınarak metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanır. Böylece su faturasına eklenir.

VERGİDEN MUAF OLANLAR

Herhangi bir geliri olmayan, yalnızca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları ödemeler ile hayatını devam ettiren, Türkiye'de brüt 200 metrekareden fazla konutu olmayanlar, engelliler, gaziler, dul ve yetimler emlak vergisinden muaftır.

EMLAK VERGİSİ NASIL SORGULANIR?

Emlak vergisi, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ayrıca bankaların cep şubesi uygulamalarından da emlak vergisi ödemesi yapılabilmektedir.

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