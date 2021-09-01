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Ev sahiplerinin 'yüksek kira' almak için yeni yöntemi: Dairelerini eşyalı hale getirip kiraya vermek

01.09.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitlerin yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte üniversite sınav sonuçlarının da açıklanması kiralık ev taleplerini katladı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu dönemde bazı mal sahipleri dairelerini eşyalı hale getirerek, öğrencilere daha yüksek fiyatla kiraya vermeyi tercih ediyor." dedi.

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' almak için yeni yöntemi: Dairelerini eşyalı hale getirip kiraya vermek

Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler için ise barınma telaşı başladı. 8 milyona yakın öğrenci için şimdi de barınma telaşının başladığına değinen Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “KYK mevcut yurt kapasitesi 700 bine ulaşmasına rağmen, yükseköğretimde eğitim gören 207 üniversitede 8 milyona yakın öğrenci için yetersiz kalabiliyor. Bu durumda öğrenciler özel yurt yada kiralık dairelere yönleniyor. Lakin pandemi döneminde kapanmak zorunda kalan yurtların yanı sıra kiralık daire arzında yaşanan problemler öğrencilerin telaşını artırıyor. Yerleştirme sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye genelindeki ofislerimize yoğun olarak kiralık daire talepleri geliyor. En çok yoğunluk İstanbul’da yaşanıyor” dedi.

"İLK SENE YURT SONRA EV"

Özelmacıklı, “Farklı illerden gelen ve arkadaş çevresi henüz oluşmamış kişiler ilk yıllarda yurtları tercih ederken, sonraki senelerde kiralık eve çıkmayı arzu ediyorlar. Farklı üniversiteleri tercih edenler, ortak ulaşım noktalarında konaklamayı tercih ediyorlar. Öğrenciler, merkezlerden çok uzaklaşmadan, yemek ihtiyaçlarını da çözebilecekleri, sosyal çevre ve fiyat kriterlerine göre araştırma yapıyorlar. Ebeveynlerin önceliği ise yeni daire, güvenlik ve ulaşım” dedi.

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"DAİRE SATIN ALANLAR VAR"

Kiralık daire bulmada yaşanan problem nedeniyle çocukları için ev alıp, mezuniyet sonrasında satışa tekrar çıkarmayı düşünen aileler olduğunu belirten Özelmacıklı, “Daire özellikleri açısından da 1+1 ve 2+1 daireler daha yoğun talep görüyor. Aileler tarafından çok tercih edilmeyen, giriş yada bodrum katlardaki küçük metrekareli daireler öğrenciler için öncelikli tercih. Eşyalı daireler ise daha hızlı kiraya veriliyor. Bu dönemde bazı mal sahipleri dairelerini eşyalı hale getirerek, öğrencilere daha yüksek fiyatla kiraya vermeyi tercih ediyor. Hatta satılık daireler bile bu dönemde kiralık olarak değerlendirilmeye başlandı” dedi.

Kaynak: İHA

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