Kiralık ev için kura çekilişi yapılıyor! İstanbul'da kira fiyat artışı yüzde 300'ü buldu

Türkiye'ye son dönemlerde göçlerin artması, konut kredi fazi oranlarının yükselmesi, yüz yüze eğitimin başlaması, pandemide uzaktan çalışan şirketlerin tekrar ofise dönmesi, kentsel dönüşümden dolayı eski binaların yıkılmaya başlaması ve aşılamanın tüm hızıyla devam etmesi ile birlikte Türkiye yavaş yavaş eski normale dönmeye başladı. Bu süreçte birçok ilde kira fiyatlarındaki artış oranı dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde evlenemeyen çiftlerin yasaklar kalkar kalkmaz evlenmesi ve inşaatların salgın döneminde durma noktasına gelmesi gibi birçok nedenden dolayı kiralık ev bulmak oldukça zorlaştı. Öte yandan kiralık ev fiyatları rekor seviyelere yükselirken bazı bölgelerde akıl almaz fiyatlara kiralanan evler için kura çekilişleri bile yapılmaya başlandı.

EMLAKÇILAR KURA ÇEKMEYE BAŞLADI

Üniversitelerde eğitimin yüz yüze olacağının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversitenin olduğu şehirde ev arayan öğrenciler kira artışlarından dolayı sık sık seslerini duyurmaya çalışıyor. Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, yoğun taleplerden dolayı emlakçılar vatandaşları sıraya almaya başladı. Bazı emlakçılar ise kiralık ev kurası bile çekmeye başladı. Tarihinde ilk kez böylesi bir barınma krizi yaşayan Türkiye'de kira fiyatları yıllık bazda ortalama yüzde 40 zam görürken İstanbul'un bazı semtlerinde bu artışın yüzde 300 seviyesine ulaşması büyük tepki çekti.

KİRALIK EV FİYATLARININ ARTMASININ NEDENLERİ

Ev sahiplerinin enflasyona oranlar kira artışı uygulaması,

Türkiye'nin son dönemde yoğun göç dalgası altına girmesi,

Konut kredilerinin faiz oranlarının atmasıyla ev satın almak yerine kiralık ev arayışı,

Pandeminin gevşetilmesi ile başlayan kentsel dönüşüm projeleri,

Koronavirüs yasklarının düğünlerin yeniden başlaması,

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş yapılması ile pandemide evine dönen öğrencilerin tekrar kiralık ev arayışına çıkması,

Bazı sitelerde yönetimlerin belirli emlakçılar ile çalışması ile kartel oluşması,

İnşaat maliyetlerinde yaşanan yükseliş ile konut fiyatlarına gelen zamların kiralara da yansıtılması.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Kendilerine ait olmayan evleri, muadillerin çok altında fiyatla ilana koyup, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını isteyen dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor. Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, kiraya vereceği evin bulunduğu şehirden başka yerde yaşadığı gerekçesini kullanıyor.

Sürece ilişkin bilgi veren Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, konut kiralarında yaşanan artış sürecinin dolandırıcılar için bir fırsat oluşturduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi;

"Kiralarda yaşanan fahiş artışlar, kapora dolandırıcılığını artırdı. Bu konuda 'oltalama yöntemi' dediğimiz yöntemle insanlar mağdur ediliyor. Fiyatlar yükseldiği için güzel semtlerde özellikle bakımlı, hatta eşyalı kiralık olmayan veya bir başka emlakçının portföyünde olan daireyi kendi kiralıyormuş ilan veriyorlar, çok talep olduğunu söyleyip kapora istiyorlar. Bu anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var. Ev kiralamak isteyenler internet sitesi üzerinden, evi, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermesinler, doğruluğundan emin olsunlar."

"ELİNDE ÇANTA KOLUNDA AJANDA OLAN HERKESİ EMLAKÇI OLARAK MUHATAP ALMAYIN"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da yaşanan sorunun tüketici mağduriyetlerini artıracağına dikkati çekerek, ev kiralamak isteyen vatandaşları uyardı. Ortamdan kaynaklanan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Aşa, şunları söyledi;

"Bugünkü bu tablo, bazı dolandırıcı kesimlerin iştahını kabartıyor, sahte ilanlar çıkıyor ortaya. 'Beşiktaş'ta 2 artı 1 ev 2 bin TL' diye ilanlar koyuluyor. Orada bir ev 3 bin TL'den aşağı değil. Öyle bir ilanla karşılaştığı zaman vatandaşımız kesinlikle kimseye ödeme yapmasın. Sistem şu şekilde işliyor, genelde şehir dışında yaşadıklarını söylüyorlar ve kapora ya da peşin kira istiyorlar. Vatandaş buna inanıp da düşük fiyatlı ev tutacağım diye evdeki bulgurdan olmasın. Bu artış furyası dolandırıcıların önüne güzel bir imkan sağlıyor, vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi gerek. Emlakçı ile çalışacakları zaman da mutlaka Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış Yetki Belgesi sorsunlar. Elinde çanta kolunda ajanda olan herkesi emlakçı olarak muhatap almasınlar."

"EN AZ DÖRT ÖĞRENCİ BİR ARAYA GELİP EV TUTABİLİR"

v kirası fiyatları İstanbul'un bazı bölgelerinde yüzde 100, bazı bölgelerinde ise yüzde 30 zam geldiğini aktaran İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa merkeze yakın, yeni yapılmış evlerde kira fiyatlarının 5 bin liradan fazla olduğunu belirtti. Aşa, ev tutmak isteyen öğrencilerin en az dört kişi bir araya gelerek ev tutabileceklerini, faturalar ve kirayı ancak karşılayabileceklerini açıkladı.

ÖĞRENCİLERDEN #KAMPÜSTEÇADIR ÇAĞRISI

Üniversitelerde eğitimin yüz yüze olacağının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversitenin olduğu şehirde ev arayan öğrenciler, kira fiyatlarındaki artış oranından dolayı sosyal medyada "#kampüsteçadır" hashtagi ile yetkililere sesini duyurmaya çalıştılar. Geçtiğimiz günlerde Twitter'de paylaşım yapan öğrenciler, kısa sürede kira fiyatlarının düzenlenmesi için binlerce tweet atarak paylaşım yaptı.

EN PAHALI SEMT: RUMELİ HİSARI

İstanbul'da son 1 yıl içerisinde konut kategorisinde kira artışının ortalama metrekare fiyatında en yüksek olduğu mahalle yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semti oldu. Özel bir şirketin Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul’un öne çıkan semtlerindeki kiralık konut fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi;

"En fazla artış olan semtleri incelediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmadık. İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede. Özellikle bu bölgelerdeki yüksek artışın başka bir sebebi de aslında eski kemikleşmiş bu semtlerimizde arzın çok yüksek olmaması oldu. İstanbul’un en gözde semtleri diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman olacaktır ancak elbette bu hızda devam etmesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz dışında ilk 50’lik listeye baktığımızda ise İstanbul’un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artışıyla dikkat çekmeye devam ediyor."

Kaynak: AA - DHA



