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  4. Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek

Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek

07.08.2024 10:38
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15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesinin kayıt dışı emlakçılığın önüne geçeceğini belirten Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, “Sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için 'ayakçı' diye tabir ettiğimiz, Vergi Levhası, Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi ve ofisleri olmayan kişiler de bu mesleği artık yapamayacaklar” dedi.

Ev satışında bir taş ile iki kuş! 15 Eylül'de devreye girecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurmasının, sektöre olumlu yansıyacağını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, buna göre konut satacak kişinin, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirmesi gerekeceğini söyledi.

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Aydemir, “Gayrimenkul sektörünün son 5 yılına baktığımızda fahiş fiyatlar, manipüle eden ve doğru olmayan ilanlar sektörün imajını karalıyordu. Ticaret Bakanlığı, 31 Ağustos 2023 tarihinde Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistemin 1 Kasım itibariyle faz 1. kısmı başladı. Gayrimenkul şirketleri ve vatandaşlara elektronik ortama ilan girecekleri zaman e-devlet sistemi üzerinden onay verme zorunluluğu geldi. Bu 1. faz bitti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamasıyla 2. faz aşaması 15 Eylül itibarıyla devreye girecek. 2. faz aşmasında da vatandaşlarımızın 1. ve 2. derece yakınları harici emlak portallarında ilan veremeyecekler. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun önüne geçilecek. Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek” dedi.

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VERGİ LEVHASI OLMAYAN EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK

Gayrimenkul şirketlerinin de taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadığı taktirde emlak portallarına ilan girişleri olmayacağını belirten Aydemir, “Bundan sonraki aşamada bir vatandaş ilan vereceği zaman gayrimenkul şirketini yetkilendirmek için e-devletten emlak şirketinin taşınmaz ticareti yetki belgesinin numarasını girme zorunluluğu olacak. Bu işlem sektördeki ilan ve bilgi kirliliğini, manipüle ilanları düzenleyecek. Son zamanlarda düşük ilanlarla müşterileri çekip ardından kaparo istiyorlardı ve bu kaparoyu geri vermeyip ‘kapora dolandırıcılığı’ yapıyorlardı. Ya da tam tersi olarak ilan fiyatlarını fahiş fiyatlardan yükleyip bölgedeki fiyatların yükselmesine sebep oluyorlardı. Emlak portalını açtığınızda sahibinden ilan girişleri oluyordu. Ama aradığınızda hizmet bedeli istiyorlardı ya da yetki belgesi olmayan kişilerin bunun ticaretini yaptığını görüyorduk. Bu yeni elektronik ilan doğrulama sistemiyle bunun artık önüne geçilmiş olunacak. Sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için 'ayakçı' diye tabir ettiğimiz vergi levhası olmayan, ofisleri olmayan kişiler de bu mesleği artık yapamayacaklar” diye konuştu.

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GAYRİMENKUL SATIŞINDA YETKİ ZORUNLULUĞU

Birçok dolandırıcılığın önüne geçileceğini de belirten Aydemir, kendi ilanlarını bile kopyalayıp insanları kandıranlar olduğunu ancak yeni uygulamayla artık gayrimenkul satışının yetkilendirmeden yapılamayacağını söyledi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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konut fiyatları
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