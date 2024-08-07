Yüzde 17 daha az olacak, 30 bin TL cebe kalacaktı! Ev sahibi ve kiracılar için iki seçenek: Her semte özel zam

Konut kira zamlarında 2 yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz’da sona erdi. Artık konut kira bedelleri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre hesaplanıyor. Bu kapsamda Ağustos ayında yenilenecek kira kontratları yüzde 65,93 olacak. Kira zam oranı taraflar arasında daha düşük de belirlenebilecek.

KİRA ZAMMINDA ÜFE TARİFESİ

Kira artış oranı 2019 yılına kadar Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) belirleniyordu. Üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarının üzerine çıkması ile kiracıları korumak için bu kural değişerek 12 aylık TÜFE uygulamasına geçilmişti. Ancak son bir yıldır durum yeniden tersine döndü. Tüketici fiyatları üretici fiyatlarının üzerine çıktı.

YILLIK FARK 30 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Yüzde 25 sınırının ardından eski sisteme dönülseydi Ağustos ayında kira zam oranı yüzde 65,93 yerine yüzde 41,37’ de kalacaktı. Bu durumda geçen yıl 10 bin TL olan kira bedeli 16.593 lira yerine 14.137 TL, aylık kira farkı 2.456 TL ve yıllık fark da 29.472 lira olacaktı.

BÖLGESEL KİRA ÖNERİSİ

Öte yandan yüksek kiraya emlak sektörü temsilcilerinden çözüm önerisi geldi. Uzmanlar bölgesel kira uygulamasını dile getiriyor. Bu kapsamda her semte özel taban ve tavan fiyat uygulaması talebinde bulunuyorlar. Bölgesel kira artış önerisine göre her ilçenin kendi enflasyonu hesaplanarak, taban ve tavan fiyat uygulaması belirlenecek.

Bazı Avrupa ülkelerinde bu uygulama kullanılırken, Türkiye’de yeni düzenlemenin gelmesini isteyen de var istemeyen de.