Faiz indi, ev ucuzladı! Tüketici daha az ödeyecek

Pandemi döneminde artan konut fiyatları pek çok kişiyi ev alma hayallerinden uzaklaştırdı. Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde faiz indirim kararını açıklayınca üç kamu bankası da konut kredi faizlerinde indirime gitti. Vatandaş alacağı evin fiyatına göre daha az ödeyecek. Örneğin sıfır ev almak için 1,5 milyon kredi çekenlerin ödemesi 67 bin TL birden düşecek.

KONUT KREDİLERİNDE 1 MİLYON ÜSTÜ EVLERE YÜZDE 1.29 FAİZ

Merkez Bankası eylül ayında başlattığı politika faizinde indirim sürecini kasım ayında da devam ettirdi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBankası, ortak karar ile ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20’ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a düşürdü. Kamu bankalarında indirim başlamadan önce 1 milyon liranın altında genellikle uygulanan faiz alan yüzde 1.37, 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarındaydı. Kamu bankaları kredi faizlerindeki ilk indirimleri 25 Ekim tarihinde yapmıştı. Konut kredileri faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34’e düşürülmüştü.

39 BİN 638 TL DAHA AZ ÖDENECEK

1 milyon lira altı konutlar için kredi faizi yüzde 1.29’du. 500 bin lira kredi çekilmesi halinde 120 ay vadeyle aylık taksit ödemesi 8 bin 214 liraya denk geliyordu. Geri ödenecek toplam tutar 985 bin 721 lira olacaktı. Sıfır konutlar için kamu bankaları kredi faizini yüzde 1.20’ye çekti. Bu durumda 500 bin liralık bir kredi için aylık taksit 7 bin 884 lira gerileyecek ve ödenecek toplam tutar da 946 bin 83 liraya düşecek. Toplam geri ödenecek tutar 39 bin 638 lira daha az olacak.

100 bin lira kredi çekmek istenildiğinde kredi faizi yüzde 1.29’ken 120 ay vadede aylık taksit olarak bin 642 lira ödeyecekti. Geri ödenecek toplam tutar ise 197 bin 144 liraydı. Faizin düşürülmesiyle taksit tutarı bin 577 lira, geri ödenecek toplam tutar da 189 bin 217 lira olacak. Böylece geri ödenecek toplam tutar 7 bin 927 lira azalacak.

1 MİLYON TL ÜSTÜ İÇİN EVLERDE TAKSİT TUTARLARI NE KADAR?

Kamu bankaları 1 milyon lira ve üstünde konut kredisi faizi olarak yüzde 1.34 faiz uyguluyordu. Sıfır ev almak için 1.5 milyon lira kredi 120 ay vadeyle çekildiğinde aylık taksit 25 bin 201 lira, geri ödenecek tutar da 3 milyon 24 bin lira olacaktı.

Kredi faizi 1 milyon lira üstü kredilerde yüzde 1.29 olunca, aynı kredi için aylık taksit ödemesi 24 bin 643 olacak. Geri ödenecek toplam tutar ise 2 milyon 957 bin liraya inecek.



