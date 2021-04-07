"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmeliğe göre, Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurulacak. Şirketlerin şube açması izne tabi olacak ve her şube için 1 milyon TL sermaye şartı aranacak. Yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi amacıyla kurulan şirketlerin özkaynağının toplam aktiflerine oranı asgari yüzde 2 olacak. Şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75'ini aşamayacak.

BDDK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ( BDDK) başvurulacak.

Şirketlerin şube açması izne tabi olacak. Şube açma izni almak üzere BDDK'ya başvuracak şirketin ilgili maddelerde yer alan standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermayeye sahip olması gerekiyor.