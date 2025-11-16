FİNANS

Fiyatlar 2 katına çıkmıştı! Durum değişti 'En düşük kira 8 bin TL, en yüksek 22 bin TL'

İçerik devam ediyor

Hatay'da depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde yüz oranında artış yaşanırken, kentte deprem konutlarının teslimiyle birlikte ‘balon' diye tabir edilen kira fiyatları düşmeye devam ediyor. Kira fiyatlarının dairelerin katlarına ve şehre uzaklığına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 8 bin TL, en yüksek kira fiyatının ise 22 bin TL olduğunu söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, binlerce insan evsiz kalmıştı. Binlerce yapı stoğunun yerle bir olduğu kentte 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde 100 oranında artış yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentte yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte teslim edilen deprem konutları kira fiyatlarını da etkiledi. Geride kalan süreçte toplamda 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken, vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmeye devam ediyorlar. Depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarının tavan yaptığı kentte konutların teslimi ve ailelerin yerleşmesiyle birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Dairelerin kira fiyatlarının bulundukları katlara ve şehre uzaklıklarına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 8 bin TL, en yüksek kira fiyatının 22 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Fiyatlar 2 katına çıkmıştı! Durum değişti En düşük kira 8 bin TL, en yüksek 22 bin TL 1

"TÜRKİYE GENELİ VE BALON KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANMAYA BAŞLADI, ÇÜNKÜ KONUT SAYISI ARTMAYA BAŞLADI"

2023 yılında deprem sonrası konut fiyatlarının yüzde 100 oranında arttığını ifade eden emlakçı Jülide Özkan, "Hatay'da çok fazla yıkım olduğu için deprem öncesi ve sonrasında fiyatlarda neredeyse yüzde 100'e varan bir artış yaşadık. Deprem öncesi yaklaşık metrekare fiyatı 30 TL iken, deprem sonrasında 60 TL'ye kadar çıkmıştı. Şimdi ise metrekare fiyatı 140 TL oldu. Deprem öncesinde 100 metrekarelik bir daireyi 3 bin TL'ye kiralarken, deprem sonrasından ise 6 bin TL'ye kiralamış oldu. Depremde çok fazla yıkım ve bina kaybettik ve insanlar daire bulamadığı için balon fiyatlarında yükseliş yaşadık. Hatay'da binlerce deprem konutu teslim edildi ve bununla beraber kira fiyatlarında bir düşüş yaşadık. Türkiye geneli ve balon fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Çünkü konut sayısı artmaya başladı. Piyasada konut sayısı ne kadar artarsa bizim için de kira fiyatları o kadar normal düzeye düşmeye başlar. Hatay'da yaşayan vatandaşlar, şehir merkezine tekrar dönmek istiyorlar. Çünkü burada insanlar şehir merkezine yakın yerlerde oturmaya alışmış insanların olmasıdır. Hatay'da şehir merkezi tam oturmadı. TOKİ konutları hepsi bittiğinde insanlar şehir merkezine yakın konutları tercih ediyor" dedi.

Fiyatlar 2 katına çıkmıştı! Durum değişti En düşük kira 8 bin TL, en yüksek 22 bin TL 2

"HATAY'DA DEPREM KONUTLARINDA EN DÜŞÜK KİRA FİYATINIĞ 8 BİN TL'DEN GÖREBİLİRKEN, EN YÜKSEK KİRA FİYATI OLARAK 22 BİN TL'DEN GÖREBİLİRİZ"

Deprem konutlarında kira fiyatlarının en düşük 8 bin TL, en yüksek 22 bin TL civarında olduğunu söyleyen Özkan, "Deprem konutlarında ortalama kira fiyatları şu an 15 bin TL bandında diyebiliriz. Şehre uzaklığı, kat ve kot altında olup olmaması, birçok etken fiyatları etkiliyor. Şu an en düşük kira fiyatını 8 bin TL'den görebilirken, en yüksek kira fiyatı olarak 22 bin TL'den görebiliriz. Bu fiyatlarda dairenin kaçıncı katta olduğu ve şehre yakınlığı çok fark eder. Kot olan bir daire şu an 8 ila 10 bin TL'den kiraya tutulabilir ve insanlar şehir merkezine daha yakın bir daire ise 20 bin TL'den tutulabilir. Kot altı dairelerimiz çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü insanlarda hala bir deprem travması devam ediyor ve insanlar çok fazla zemine yakın dairelerde kalmak istemiyorlar. Genelde talep gören dairelerimiz üst katlar veya binanın en üst katı oluyor. Bu katlar daha çok talep gördüğü için doğal olarak alt kattaki dairelerin fiyatı 10 bin TL oluyor" dedi.

Fiyatlar 2 katına çıkmıştı! Durum değişti En düşük kira 8 bin TL, en yüksek 22 bin TL 3

"TÜM TÜRKİYE İLE BERABER İSTANBUL, ANKARA, BURSA, İZMİR GİBİ ŞEHİRLERİMİZDE SOSYAL KONUTLARIN YAPILMASI İLAÇ GİBİ OLACAKTIR"

Türkiye genelinde yapımı planlanan 500 bin sosyal konutun deprem bölgesinde olduğu gibi büyükşehirlerde de kira fiyatını etkileyeceğini söyleyen Özkan, "Sosyal konutlar Türkiye genelinde ev fiyatlarını da etkileyecek. Sosyal konutların girmesi ile insanların ilk üç temel ihtiyaçtan biri barınma ihtiyacı olduğu için çok yüksek talep görecek ve fiyatlar da bayağı bir gerileme yaşatacaktır. Tüm Türkiye ile beraber İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerimizde sosyal konutların yapılması ilaç gibi olacaktır" şeklinde konuştu.

Fiyatlar 2 katına çıkmıştı! Durum değişti En düşük kira 8 bin TL, en yüksek 22 bin TL 4

"KİRALIK OLARAK OTURDUĞUM EVDE 12 BİN TL VERİYORUM"

Kiracı Cüneyt Kurtoğlu, deprem konutuna 12 bin TL kira ödediğini ifade ederek, "Gülderen TOKİ konutlarında kiralık evde oturuyorum. Deprem konutunda oturuyorum. Kiralık olarak oturduğum evde 12 bin TL veriyorum. 7 aydır kira veriyorum. Ev sahiplerinin bazıları kira fiyatlarında abartı yapıyorlar. Buradaki kira fiyatları en fazla 13 ila 15 bin TL civarında oluyor. 12 bin TL'ye oturuyorum ve memnumum" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

