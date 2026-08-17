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Hükümet yeni konutlar için düğmeye bastı! 81 ile yayılacak

Türkiye'de en önemli konularında başında gelen barınma problemi yeni projelerle aşılmaya çalışıyor. Hükümetin başlattığı ve devam eden projelerle amaç 2 milyon 500 bin vatandaşı ev sahibi yapmak. Ayrıca Yarısı Bizden projesi de 81 ile yayılacak.

Hükümet yeni konutlar için düğmeye bastı! 81 ile yayılacak
Ufuk Dağ

Sosyal konut projeleri hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da çalışmalar sürdürülerek, dar gelirli ailelerin güvenli ve nitelikli konuta erişimi desteklenecek.

Hükümet yeni konutlar için düğmeye bastı! 81 ile yayılacak 1

HEDEF 2 MİLYON 500 BİN VATANDAŞ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda, gelecek 25 yıllık süreçte sosyal konut finansman modeli ile her yıl 100 bin ve toplamda 2 milyon 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. Böylelikle konutsuz vatandaş bırakılmayacak. Reform paketi gerekli görüldüğünde güncellenerek vatandaşın lehine yönelik artırılacak.

81 İLE YAYILACAK

Başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde 500 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek. Dar ve orta gelirli ailelerin güvenli yuvalara kavuşturacak, barınma yükü hafifletilecek. ‘Yarısı Bizden’ projesi 81 ile yayılarak her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak.

Kentsel dönüşüm yalnızca bina yenileme olarak değil, güvenli konut, güçlü altyapı, sosyal donatı, mahalle kültürü ve insan onurunu koruyan büyük bir ihya hamlesi olarak ele alınacak.

GENÇ ÇİFTLER İÇİN YENİ PROJELER GELECEK

Gençlerin aile kurmasının önündeki ekonomik ve sosyal engeller kaldırılacak. Genç çiftlerin uygun konuta erişimi için projeler artırılacak. AK Parti’nin ikinci çeyrek asrında nitelikli nüfus, güçlü aile ve müreffeh toplum vizyonu; insanı koruyan, aileyi güçlendiren, nesilleri birbirine bağlayan ve hiçbir vatandaşını geride bırakmayan bir sosyal düzen üzerinde yükselecek. Güçlü aileler, nitelikli insan kaynağı ve dayanışma kültürü ile Türkiye’nin geleceği daha müreffeh, daha güçlü ve daha güvenli yarınlara taşınacak.

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Anahtar Kelimeler:
ev almak konut proje
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