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'İmkanı olanlar deniyor' Ev sahibi olmak isteyenler dikkat 'Fiyatları yukarı çekecek'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı "Konut kredi faizlerindeki yatay seyre rağmen krediyle konut satın alımı sürüyor. TÜİK Haziran 2025 Konut Satış İstatistikleri'ne göre 2025 haziranda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artıp 14.484'e yükseldi. Yılın ilk yarısında toplam ipotekli satışlar yüzde 100,5 artışla 103.090 adet gerçekleşti. BDDK'nın 11 Temmuz tarihli raporunda konut kredilerindeki artış rekor seviyeye ulaşıp 588 milyar 450 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

'İmkanı olanlar deniyor' Ev sahibi olmak isteyenler dikkat 'Fiyatları yukarı çekecek'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2025 Konut Satış İstatistikleri'ne göre 2025 yılının Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artarak 14 bin 484'e yükseldi. Yılın ilk yarısında ise toplam ipotekli satışlar yüzde 100,5 artışla 103 bin 90 adet olarak gerçekleşti.

İmkanı olanlar deniyor Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Fiyatları yukarı çekecek 1

"KİRADAKİ FİYAT ARTIŞI, SATIŞ FİYATLARINDAN ÇOK DAHA YÜKSEK SEVİYELERDE"

Konut kredileri faiz oranının yüzde 3 seviyelerinde olmasına rağmen kullanımların arttığına değinen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu davranışın birkaç nedene bağlı olduğunu söyledi. Vatandaşların kiralık konut ve buna bağlı gelişen barınma sorunlarına karşı bir an önce kendi evlerine geçme isteğinin ağır bastığını ifade eden Özelmacıklı, "Kiradaki fiyat artışı, satış fiyatlarından çok daha yüksek seviyelerde. İmkânı olanlar yatırımlardan kalan açığı konut kredisiyle tamamlayarak ev sahibi olmayı deniyorlar. Özellikle ikinci el konutta hala ulaşılabilir seviyelerdeyiz" diye konuştu.

İmkanı olanlar deniyor Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Fiyatları yukarı çekecek 2

"YAPILANDIRMA ALTERNATİFİ"

Konut yatırımı planlayan vatandaşların bir kısmının da faiz indirimini beklediğinin altını çizen Özelmacıklı, "Aslında bu pek rasyonel bir yaklaşım değil. Zira ülkemizde konut kredi faizlerinin düşmesi her zaman için konut fiyatlarında artış olarak gözlemlenir. Finansmanın kolaylaşması talebi artırırken, talebin artması fiyatları yukarı çekecektir. Dolayısıyla şartları uygun olan vatandaşların para piyasası araçlarından gayrimenkule de geçişi için son virajlardayız. Faiz indirimini beklemeden harekete geçilmesi bu dönemde kazanç olarak geri dönecektir. Ayrıca ülkemizde faiz oranları düştüğünde kredinin tekrar aynı ya da başka bir banka üzerinden tekrar yapılandırılması önemli bir avantaj" dedi.

İmkanı olanlar deniyor Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Fiyatları yukarı çekecek 3

"TEMMUZ'DA FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ"

Sektör olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 24 Temmuz'daki toplantısında faiz indirimi kararı açıklamasını beklediklerini ifade eden Özelmacıklı, "Bu durumda şu an yüzde 3,09 - yüzde 2,99 seviyelerinde gezen faiz oranlarının ilk etapta 2,89'a, yıl sonuna kadar ise 2,69'a gerileyeceğini öngörüyoruz. Oranların yüzde 2'nin altına ineceği tarihi ise 2026 ortaları olarak tahmin ediyoruz. Sürecin böyle yaşanması halinde bu sene konut satışında yeni rekorları görebiliriz" ifadelerini kullandı.

İmkanı olanlar deniyor Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Fiyatları yukarı çekecek 4

"GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İYİ BİR ALTERNATİF"

TOKİ ve Emlak Konut'un yeniden hayata geçirdiği "gayrimenkul sertifikası" uygulamasına da değinen Özelmacıklı, "Gayrimenkul sertifikası, konut yatırımını düşünen vatandaşlar için iyi bir alternatif olabilir. Zira bağımsız bölüm olarak konut yatırımına gücü yetmeyen vatandaşlar, gayrimenkul sertifikası ile metrekare bazlı yatırım yapma olanağına sahip olacaklar. Üstelik bu sertifikalar Borsa İstanbul'da da işlem gören birer yatırım aracı olduğu için değer artış kazancının yanında bu alandan da kazanç elde etme olanağı söz konusu. Ayrıca yeteri kadar büyüklükte, gayrimenkul sertifikası edinen bir yatırımcı, sertifikalarını bağımsız bölüme dönüştürerek ev sahibi olma imkânı da bulabiliyor" diyerek sözlerini noktaladı. (İHA)

İmkanı olanlar deniyor Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Fiyatları yukarı çekecek 5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Konut kredisi konut fiyatları konut satışları konut
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadiya her yerde satılık var Tüik ancak milleti gaza getirir
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