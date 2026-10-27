İstanbul, Ankara, İzmir'de ev almak için gereken maaş belli oldu

Konut fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle ev sahibi olmak artık oldukça zor görünüyor. Diğer yandan kredi faizlerinin de yüksek seyretmesi ev almak isteyenleri düşündürüyor. İstanbul'da ortalama bir ev almak isteyen kişinin yaklaşık 2 milyon 275 bin TL peşinat ödemesi ve her ay 190 bin TL kredi taksidi ödemesi gerektiği öğrenildi. Bunun için de ev almak için neredeyse yarım milyon liralık bir hane geliri gerektiği kaydedildi.

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"BÖYLE BİR GELİR HİÇ KİMSEDE YOK"

CNN Türk yayınında konuşan ve tabloyu değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç "Bu tablo bankaların kredi verirken aradığı hane halkı geliridir. Yani bu bankaların bir çalışmasıdır. Burada kredi verirken hane halkının gelirinin ortalaması bu olması gerekiyor diye çıkardığı bir bilgidir. Yani bu tabloya baktığımızda hiçbirimiz ev alamayız. Çünkü böyle bir gelir hiç kimsede yok. Yani hane halkında 4 kişi bile çalışsa bu geliri toparlayamaz. Çok iyi noktada müdür filan yani yüksek montanlı müdür olması lazım ki 475.000 lirayı toparlayabilsin. Aslında buradaki amaç şu; 9 milyonluk bir evi alan bir vatandaş şu anda 2.89'dan hesaplanmış bu, %70'ini hiç zaman kredi kullanmaz. Çünkü kredi faiz oranları çok yüksek. Kredi nasıl kullanılıyor? Bir daire almak istiyorsunuz diyelim ki 9 milyona. Peşinatınız yüksek olur. İşte 6-7 milyon bir paranız olur. Açık kalan kısmı kredi kullanırsınız. Çünkü oranlar çok yüksek. Bu da maliyeti hem dairenin maliyeti hem de ödeyeceğiniz geri rakamı yükseltir. Ama 2 milyonunuz varsa gidip 10 milyonluk bir daire alıp da kredi kullanamazsınız. O size 4 katı maliyeti olur. Buradaki rakamlar da bankaların kriterleri olarak şu anda kredi vermek için aradıkları hane halkı geliri. Zaten bu gelir hiç kimsede yok" dedi.

Devamında Araç "Orta gelirli vatandaşlarımız şu şekilde yapıyor. Diyelim ki bir peşinatı var, bir birikimi var. Bu birikimini eğer ki ilk etapta katılımla bunu çözmeye çalışıyor. Eğer ki orada çözemiyorsa o süreyi bekleme şansı yoksa bankalara yöneliyor. Bankalarda da kullandığı kredi ya 2 milyon ya 1,5 milyon ya da 3 milyon yüksek montanlı yüksek tutarlı kredi asla hiç kimse kullanmıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

İLLER ARASI FARK

Tabloda Antalya'nın Ankara ve İzmir'i geçmesiyle ilgili durumu da değerlendiren Araç "Antalya çok kıymetli ve şu anda da Antalya'da son Covid'den sonra çok fazla göç aldı. Yabancılar da çok fazla alım yaptığı için Antalya kıymetli bir bölge ve İstanbul ile yarışabilecek maliyette bir bölge. Yani burada açıklanan rakam en uygun rakamı. Çok daha yüksek neredeyse İstanbul ayarında istenilen konut rakamları var. Burada en uygun baktığımızda Bursa ve Ankara gözüküyor" şeklinde konuştu.

Devamında Araç "Aslında her şey lokasyonla alakalı. Yani İstanbul'daki bir evin maliyetiyle inşaat maliyetiyle Bursa'daki bir evin inşaat maliyeti, Ankara'daki bir evin inşaat maliyeti aynı. Burada sadece lokasyondan dolayı, arsa bedellerinden dolayı bu fiyatlar etki ediyor. Antalya'da da görüyorsunuz yüksek bir oran. Orada da Antalya'da da arsa bedelleri çok yüksek. Burada tabii ki yeni inşaat firmaları giriyor devreye. Şu anda inşaat yapan birçok firma kendi kendi bünyelerinde belli taksitlerle vatandaşa daha uygun bankalardan çok daha uygun kendileri finanse ederek kredi imkanı sağlıyor. Bu da vatandaşın daha rahat ev almasına sağlıyor. Çünkü %25 peşinat alıyor. Yani 60 aya kadar taksitlendirme açan şu anda orta gelirliye uygun inşaat yapan firmalar var" dedi.

FAİZLER DÜŞERSE EV ALMAK KOLAYLAŞIR MI YOKA KONUT FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Bu soruya da yanıt veren Araç, "Bizim Türk halkı olarak vatandaşlarımız nakit parayla ev almayı seviyor. Sadece eksik kalan kısmını krediyle tamamlıyor. Hani eğer bulamadığı kısmını diyelim. Şu anda da mevduat faizleri düştüğü zaman bu kredi konut faizlerine de yansıyacaktır. Orada da gerileme olacaktır. Aslında savaş çıkmasaydı bu dönemde kredi faizleri 2.20'ye kadar düşmüştü ama sonra savaş olduktan sonra tekrar 3 ve 2,89 - 2,90 arası, ilerleyen günlerde de konut kredi faizlerinin düşmesi beklentimiz var" ifadelerini kullandı.