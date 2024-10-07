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İstanbul'da 20 bin TL'nin altına kiralık evler sadece o ilçelerde! Asgari ücreti aştı '30 bin TL'lik evde 50 bin TL'ye oturmak zorunda'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 08:35
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Ev kiraları bir süredir ciddi artış gösteriyor. Kiralık ev fiyatları bu denli yükselmişken kiracılar da bütçelerine uygun bir ev bulma konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bu durum kendini gösterirken özellikle İstanbul'da çok daha dikkat çekici boyutlara ulaştı. İstanbul'da neredeyse 20 bin TL'nin altına kiralık ev bulmak imkansıza yaklaştı. Sınırlı sayıda ilçede ortalama kiralar 20 bin TL'nin altında kalırken bazı ilçelerde ise bu sınır 40 bin TL olmuş durumda.

İstanbul'da 20 bin TL'nin altına kiralık evler sadece o ilçelerde! Asgari ücreti aştı '30 bin TL'lik evde 50 bin TL'ye oturmak zorunda'

Kiralık ev fiyatları bir süredir tüm Türkiye'nin gündeminde. Hemen hemen her şehirde kiralar ciddi oranda yükselirken özellikle bu durum İstanbul'da çok dikkat çekici boyutta. Öyle ki İstanbul'da merkeze uzak ilçelerde dahi 20 bin TL'nin altında kiraya ev bulunamıyor. Biraz şehrin içine yaklaşıldığında ise 40 bin TL kiranın altına ev bulunamıyor. Peki, İstanbul'da en pahalı ve en ucuz kiralar hangi ilçelerde? İşte detaylar...

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BİRÇOK İLÇEDE ASGARİ ÜCRET FİYATINA EV BULMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

NTV'de yer alan habere göre; İstanbul'da sürekli artan kiralar zaten zor olan barınmayı daha da ciddi bir sorun haline getirdi. Öyle ki birçok ilçede asgari ücret fiyatına ev bulmak imkansız. Bu durum ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarıyla ilgili mahkemelere taşınan dava sayısını da rekor seviyeye çıkardı. Gayrimenkul değerlerini hesaplayan Endeksa verilerine göre geçen yıldan bu yana İstanbul'da kira fiyatları yaklaşık yüzde 50 arttı. Ortalama kiralar dikkate alındığında en uygun evler Esenyurt'ta. 20 bin TL'nin altında ev bulunan ilçeler ise sınırlı. Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde ise ortalama kiralar 35 bin TL ile 45 bin TL arasında.

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İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE ORTALAMA KİRALAR

Esenyurt: 13 bin 500 TL

Fatih: 19 bin 500 TL

Kartal: 25 bin 200 TL

Üsküdar: 26 bin 600 TL

Şişli: 28 bin 600 TL

Bakırköy: 30 bin 100 TL

Kadıköy: 38 bin 700 TL

Sarıyer: 44 bin TL

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"BİR EMLAK 3 AYDAN ÖNCE KİRAYA TUTULMUYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa "Piyasanın gerçeği, bir emlak şu anda 2 aydan, 3 aydan önce kiraya tutulmuyor, daha ciddi pazarlıklar sonucu işlemler bitiyor" dedi. Konut kiralarına uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranı 1 Temmuz'da son bulmuştu. Artışlar yıllık enflasyona göre belirleniyor. Aşa "Kiracı aslında mağdur şu anda. Yani ev sahibi değil, kiracı. Çünkü piyasada 30'a, 35'e bulabileceği bir evde 50 bin'e oturmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

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Uzmanlara göre kira fiyatlarındaki artışın normalleşmesi ancak enflasyonun düşüşüyle mümkün. Bu süre zarfında taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü çok zor.

Milyonları ilgilendiriyor! Kira artış oranı belli oldu Milyonları ilgilendiriyor! Kira artış oranı belli oldu
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