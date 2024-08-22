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İstanbul'da kiralar el yakıyor: Yüzde 70'e varan artış vatandaşın belini büktü

MynetX MynetX
22.08.2024 14:24
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Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon ile mücadelesine son sürat devam ediyor. Enflasyon, gıdadan özel okul fiyatlarına kadar her bir sektörde varlığını hissettirirken; hayat pahalılığının en fazla hissedildiği İstanbul'da ise kira fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın barınma ihtiyacını oldukça zora sokuyor. Yapılan bir çalışma ile İstanbul'un 10 ilçesindeki artan kira fiyatları yapılan bir tablo ile gözler önüne serildi.

İstanbul'da kiralar el yakıyor: Yüzde 70'e varan artış vatandaşın belini büktü

Türkiye uzun bir süredir yüksek enflasyon ile mücadele ediyor. Enflasyon, tüm sektörleri derinden vurmuş bir haldeyken vatandaş, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Üniversite kayıtlarının yapıldığı ve öğrencilerin ev bakmaya başladığı bu dönemde kira artışları adeta zirvede duruyor.

Hayat pahalılığı ile vatandaşın gündeminden düşmeyen İstanbul'da 10 ilçenin kira artışları derlendi. 2023 yılı ile bir kıyaslama yapıldığında İstanbul'un 10 ilçesindeki kira artışı acı tabloyu gözler önüne serdi.

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KADIKÖY BİRİNCİ OLDU

Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yerleşim gösterdiği Kadıköy ilçesinde 2023'e göre yüzde 70,4'lük bir zam ile listenin başını çekti. Ardından ise yüzde 65,08 ile Beykoz ilçesi geldi.

Deniz kıyısı ve sakin bir ilçe olmasıyla popüler olan Maltepe'nin geçen yıl ev kiraları 13 bin bandında seyrederken 2024 yılının temmuz ayında yüzde 62'lik bir artış göstererek 22 bin TL'ye kadar çıkması dikkat çekti.

Şehire uzaklığı ile daha az tercih edilen Silivri ilçesinde dahi fiyat artışı vatandaşın şaşırmasına neden oluyor. Yüzde 61 artış ile 14 bin TL'ye çıkan kiralar vatandaşın barınmasında bir zorluk daha oluşturdu.

Oldukça yoğun bir nüfusa sahip olan Ümraniye ilçesinde ise yüzde 53'lük fiyat artışı vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

Listenin geri kalanını ise bu ilçeler takip ediyor:

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KİRA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Gayrimenkul uzmanları mevduat faizlerinin düşmesi ile beraber konuta rağbetin artacağını düşünselerde kira fiyatlarında herhangi bir azalmanın söz konusu olabileceği konuşulmuyor.

Ancak Ticaret Bakanlığı'nın vatandaşı fahiş fiyattan korumak için "Doğrulanmış İlan" dönemi 15 Eylül tarihinde başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konu ile ilgili, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" diyerek konutlarda yaşanan fiyat artışlarının dahi artık devlet tarafından kontrol edileceğini aktarmıştı.

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İstanbul Zam Kira
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