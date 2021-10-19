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İşte İstanbul'da en fazla ve en az kira artışı olan ilçeler!

19.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)’ın hazırladığı yeni raporda, İstanbul'un ilçelerindeki ev kiraları da incelendi. Rapora göre, İstanbul’da en fazla kira artışları olan ilçe Beykoz olurken, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa oldu.

İşte İstanbul'da en fazla ve en az kira artışı olan ilçeler!

Yeni raporda ilk kez İstanbul’un ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. En yüksek kira artışı Beykoz’da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa’da gözlemlendi. Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken, en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu. sahibinden.com’un emlak kategorisindeki veri havuzu analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren rapor; gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanıyor ve platform üzerinden her ay kullanıcılarla paylaşılıyor.

SATIŞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 40'I GEÇTİ

Ülke genelinde yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızındaki yükseliş Eylül ayında da devam etti. Ağustos’ta yüzde 38,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı Eylül’de yüzde 42,3 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.259 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı Eylül’de 4.637 TL'ye ulaştı. Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller Muğla (yüzde 66), Aydın (yüzde 65,5), Şanlıurfa (yüzde 54,6), Mersin (yüzde 52,9) ve Balıkesir (yüzde 51,6) olurken, en düşük artış hızının görüldüğü iller Malatya (yüzde 32,4), Manisa (yüzde 31,6), Kayseri (yüzde 31,4), Van (yüzde 31,2) ve Kocaeli (yüzde 30) oldu.

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ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'İN GERİSİNDE

Eylül verilerine göre üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 6’dan yüzde 6,8’e, Ankara’da yüzde 5,9’dan yüzde 6,1’e, İzmir’de ise yüzde 4,9’dan yüzde 5,9’a yükselerek Türkiye’nin genelinde olduğu gibi artış eğilimi izledi. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 1,4 (216 binden 219 bine), İzmir'de yüzde 1,8 (65 binden 66 bine) yükselirken, Ankara'da yüzde 1,1 (77 binden 76 bine) geriledi. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 14,8 (12.906’dan 14.810’a), Ankara'da yüzde 2,8 (4.500’dan 4.635’e), İzmir'de ise yüzde 22,1 (3.223’ten 3.936’ya) yükseldi.

EYLÜL AYINDA KONUTLAR HIZLI SATILDI

Konutların ne kadar kolay ya da zor satıldığının bir diğer ölçütü olan kapatılan ilan yaşı, pandemi dönemi etkilerinden iyice sıyrılarak üç büyük ilde de kısalmaya devam etti. Önceki aya kıyasla kapatılan ilan yaşı İstanbul’da 5,7, Ankara’da 2,3, İzmir’de ise 3,5 gün kısalarak İstanbul’da 70,1, Ankara’da 55,9 ve İzmir’de 79 gün oldu.

LÜKS KONUT FİYATI ARTTI

Lüks konut fiyatlarında geçtiğimiz aylarda görülen yükseliş Eylül’de de devam ederek lüks konut fiyat endeksi TÜFE’yi 35 puan aştı. Bir önceki aya göre lüks konut ilan fiyatları yüzde 6,5, TÜFE ise yüzde 1,3 yükseldi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre hem lüks hem de ucuz konut fiyatlarındaki artış hızı yükselerek Eylül’de cari satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı lüks konutlarda yüzde 51,4, ucuz konutlarda ise yüzde 32,2 oldu. Böylece, ortalama satılık m2 cari fiyatı lüks konutlarda 14.365 TL olurken, ucuz konutlarda 2.411 TL olarak görüldü. Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı Eylül’de de artmaya devam ederek lüks konutlarda yüzde 4’e, ucuz konutlarda ise yüzde 6’ya yükseldi. Kapatılan ilan yaşı ise lüks konutlarda 70,4 günden 72,4 güne, ucuz konutlarda ise 63,7 günden 64,1 güne yükseldi.

KİRALAR YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ

Eylül’de kiralık ilan m2 fiyatı yıllık artış oranı üç büyük ilde de yükseldi. Yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul’da 7,2 puan, Ankara’da 9,5 puan ve İzmir’de 6,6 puan artarak İstanbul’da yüzde 57,9, Ankara’da yüzde 41,2 ve İzmir’de yüzde 37,5 oldu. Böylece 2020 Eylül’de İstanbul'da 21,1 TL, Ankara'da 11,5 TL ve İzmir'de 16,7 TL olan ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları, 2021 Eylül’de bu illerde sırasıyla 33,3 TL’ye, 16,3 TL’ye ve 22,9 TL’ye yükseldi.

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DAHA HIZLI KİRACI BULUNUYOR

Türkiye genelinde kiralık konut kapatılan ilan yaşı geçen aya göre 4,3 gün kısalarak 26,8 gün oldu. Üç büyük ilin verilerine bakıldığında kapatılan ilan yaşı geçen aya göre İstanbul’da 3,9 gün, Ankara’da ise 4,5 gün, İzmir’de ise 9,7 gün kısalarak İstanbul’da 22,6, Ankara’da 21,2 ve İzmir’de 25,7 gün oldu.

İLAN SAYISI AZALDI

Kiralık konut piyasasındaki canlılığın göstergesi olan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı yüzde 27,4’ten Eylül ayında yüzde 29,7’ye ulaştı. Veriler kiralık konut ilan sayısının azaldığını, kiralanan konut sayısının ise arttığını gösterdi. Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı (kiralık konut arzı) yüzde 3,9 (195 binden 188 bine) azaldığı, kiralanan konut sayısının (kiralık konut talebi) ise yüzde 4,2 (54 binden 56 bine) arttığı gözlemlendi. Üç büyük il incelendiğinde kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Ankara’da ve İzmir’de yükselirken, İstanbul’da düştüğü görüldü. Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Eylül’de İstanbul'da yüzde 27,9’dan yüzde 27,6’ya düşerken, Ankara’da yüzde 28,3’ten yüzde 30,2’ye, İzmir'de ise yüzde 25,8’den 28,3’e yükseldi.

İSTANBUL'DA EN PAHALI KİRALAR SARIYER'DE EN DÜŞÜK KİRALAR SULTANBEYLİ'DE

Bu yılın Nisan ayından itibaren İstanbul’un genelinde gözlemlenen yüksek kira artışının ilçeler düzeyinde çok farklı bir seyir izlediği görüldü. En yüksek kira artış oranı görülen ilçe Beykoz (yüzde 92,6) olurken, sırasıyla, Sarıyer (yüzde 89), Tuzla (86,8), Maltepe (yüzde 84,5) ve Ataşehir (yüzde 80,9) en yüksek kira artışları ölçülen ilçeler oldu. En düşük kira artış oranı Bayrampaşa'da (yüzde 27,6) hesaplanırken, sırasıyla, Eyüpsultan (yüzde 33,3), Esenler (yüzde 33,7), Güngören (yüzde 38,9) ve Fatih (yüzde 42,9) en düşük kira artışlarının görüldüğü ilçeler oldu. Eylül 2021 itibarıyla ortalama m2 fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu olurken, en düşük m2 fiyat ise Sultanbeyli, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gözlemlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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