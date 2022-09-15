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İşte Türkiye'nin merak ettiği o harita! TOKİ sosyal konutta ödeme şartları değişti: İş yeri fiyatları da belli oldu

15.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev alma hayali kuran milyonlarca kişi "TOKİ sosyal konut projesinde ödeme şartları neler?" sorusunu araştırken taksit ödemelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme kurumun internet sitesinden duyurulurken, “Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacaktır” denildi.

İşte Türkiye'nin merak ettiği o harita! TOKİ sosyal konutta ödeme şartları değişti: İş yeri fiyatları da belli oldu

TOKİ, Sosyal Konut Projesi’nde önceki gün açıkladığı ödeme şartlarını dün değiştirdi. Sosyal Konut Projesi’nde kurayı kazananlar için taksit ödemeleri 13 Eylül’de; 'konutun teslimini takip eden ay' olarak belirtilmişti. TOKİ’nin internet sitesinde bu ifade “Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacaktır” şeklinde değiştirildi.

Yani daha önce evini aldıktan sonra taksit ödemesi başlayacakken son değişiklik ile kuradan bir ay sonra hak sahipleri taksit ödemelerine başlayacak.

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İŞ YERİ FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu.
Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 10 bin iş yerinin temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak. İş yerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu kapsamda en fazla iş yeri, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesinde yapılacak.

İLLERE GÖRE İŞ YERİ SAYILARI

Proje kapsamında, 28 şehirde planlanan 50 bin iş yerinden ilk etapta 10 bini inşa edilecek. En çok iş yerinin yapılacağı il, 1000 iş yeriyle Ankara olacak. Ankara'yı 700 ile İzmir, 500'er iş yeri ile Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa izleyecek. Bu şehirlerin ardından, iş yeri sayılarına göre illerin sıralaması şöyle:

AA-20220915-28901646-28901645-TARIHI_SOSYAL_KONUT_PROJESININ_ILK_ETABINDA_YAPILACAK_IS_YERLERININ_ILLERE_GORE_SAYILARI_BELLI_OLDU

"Diyarbakır 450, Kocaeli 450, Eskişehir 350, Kayseri 350, Manisa 350, Mersin 300, Denizli 300, Balıkesir 300, Van 250, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Afyonkarahisar 200, Aksaray 200, Isparta 200, Çorum 200, Ordu 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100."

İŞ YERLERİNİN 4 KATEGORİDE SATIŞI YAPILACAK

İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.
351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak. 685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

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150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek. 1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

BAŞVURULAR 28 EKİM’DE SONA ERECEK

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvurular önceki gün itibarıyla başladı. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında olacak. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Arsa ve iş yerleri için 10 Ekim'de başvurular başlayacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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