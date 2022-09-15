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Ucuz konut için bankalara akın ettiler! Vatandaşlar: 'Kira öder gibi ev sahibi olacağız'

15.09.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye TOKİ sosyal konut projesini konuşuyor. TOKİ ucuz konut projesinin detayları açıklanmasının ardından başvurular dün başladı. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi başvuru yaptı. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal konut projesinin ikinci gününde başvuru sayısı 1 milyon 500 bini geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların dün itibarıyla başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bankalardan başvuru yapmak isteyenler şubelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru sayısı, saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841 oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Edirne'de Halkbank'a evraklarıyla gelenler başvurularını tamamlamak için sıraya girdi. Yoğunluk nedeniyle banka önünde zaman zaman sıra oluştu. Başvuru yapan Hasan Hüseyin Acar, AA muhabirine projenin şartlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAĞIZ'

'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAĞIZ'
Projeyle ev sahibi olmayı istediğini belirten Acar, "Kampanya çok iyi, vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Ödemeler uygun, kira öder gibi ev sahibi olacağız." dedi.
Alaattin Dosman da piyasa şartlarına göre projedeki ev fiyatlarının normal olduğunu ifade etti. Bu tarz projelerin ev sahibi olmada kolaylık sağladığını ve devam etmesini istediklerini dile getiren "Allah razı olsun iyi bir fırsat. Bu fırsatı inşallah iyi bir şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

"İNŞALLAH KURADA ÇIKAR ÜMİT EDİYORUZ"

"İNŞALLAH KURADA ÇIKAR ÜMİT EDİYORUZ"
Kırklareli'nde bankalara evraklarıyla gelen vatandaşlar başvuru yoğunluğu oluşturdu. Halkbank'a başvuru yapan Ferda Sönmez, projenin herkese hayırlı olmasını diledi. Normal şartlarda ev almaya imkanı olmayanlar için projenin güzel olduğunu ifade eden Sönmez, başvuruda bulunan herkesin ev sahibi olmasını diledi. Kendisine de kurada ev çıkmasını temenni ettiğini dile getiren Sönmez, "Kurada bize ev çıkarsa vallahi çok güzel olur, memnun oluruz. Böyle bir imkan tanınmışken evi olmayan herkes için çok güzel olur. İnşallah kurada çıkar ümit ediyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin her yerinden bankalarda başvurular sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ banka
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