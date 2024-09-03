Kentsel dönüşüm için çalışmalar sürüyor... Bakan Kurum Yarısı Bizden Kampanyası için isim isim duyurdu

Mega kent İstanbul'da olası bir 7 ve üzeri deprem ihtimali uzmanlar tarafından sıklıkla hatırlatılıyor. İstanbul için yapılan çalışmalar kapsamında, konutların yaklaşık olarak 1,5 milyonu risk altında olduğu tespit edildi. Olası İstanbul depreminde ise yaklaşık olarak 600 bin konutun hasar alması bekleniyor.

Uzmanların sürekli olarak "vakit daralıyor" uyarıları sonucu mega kent için kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile Yarısı Bizden kampanyası ile beraber bazı konutların dönüşümleri başlatıldı.

Her bir konut için toplamda 1,5 milyon TL’lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar yapılarını güvenle yeniden inşa ettirilebildiği kampanyadan vatandaşlar yararlanmaya devam ediyor.

GEÇEN SENE BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTI

Geçen sene e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplanmıştı. Kampanyanın yeni dönemi ise 8 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murak Kurum, destekten yararlanarak evini kentsel dönüşüme veren vatandaşların videosunu, "Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul’da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız” mesajını yazarak paylaşımda bulundu.

YARISI BİZDEN DESTEĞİ'NİN AYRINTILARI

Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin TL’si hibe, 700 bin TL’si kredi ve 100 bin TL’si de tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL destek veriliyor. Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Yeni kampanya dönemiyle birlikte artık başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak. Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak. Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30’u iş başladığında peşin ödenecek.