Kira artış oranı Kasım 2025 ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zammı belli oluyor

KASIM KİRA ZAMMI 2025 | Kira zammı ne kadar? Kiracı ve ev sahipleri kiraya yapılacak zammı araştırıyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla beraber 12 aylık enflasyon verisinin belli olmuş ve ekimde kira artışı yapacaklar için rakam netleşmişti. Şimdi gözler kasım ayında ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına çevrildi. Kasım ayında 12 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranı da netleşecek. Peki, kasım ayı kira zammı açıklandı mı? Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artışı ne zaman belli olacak? Kasım ayında kiraya ne kadar zam olacak? İşte Kasım 2025 kira zammı ve yeni kira zammı hesaplama...

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2025

TÜİK'in açıkladığı 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı netleşmişti. Ekim kira zammı oranına göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabildi. Ev sahipleri, bunun altında da zam gerçekleştirebiliyor. TÜİK, ekim ayının enflasyon rakamlarını ise 3 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklayacak.

KASIM 2025 KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı kira artış oranı da 3 Kasım 2025 Pazartesi TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi sonrası netlik kazanacak. 12 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla ev sahipleri ve kiracılar, kasım kira zam oranını öğrenecekler.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Peki, kira zammı nasıl hesaplanır? Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan ekim ayı için orana göre şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL