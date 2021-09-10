FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kira fiyatları nasıl düşer? Emlak uzmanından inşaat önerisi

Kira fiyatları nasıl düşer? Emlak uzmanından inşaat önerisi

10.09.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren kiralık dairelere hızlı bir talep artışı olduğu belirterek, "Kiraların düşmesi için yeni inşaat arzına ihtiyaç var. Ayrıca şehir merkezi dışındaki bölgelere yerleşim de buna katkı sağlayacaktır. Yurtların da özellikle öğrencilerin yoğun olduğu illerde bazı ticari binaları hızlıca kiralayarak yurt kapasitesini artırması önemli bir fayda sağlayacaktır" dedi.

Kira fiyatları nasıl düşer? Emlak uzmanından inşaat önerisi

İnşaat sektörünün pandemi dönemindeki yavaşlamasının, artan finansman ve maliyetler yeni inşaat üretimini azalttığını belirten Emlak Uzmanı Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taleplerin artması sonrasında fiyatlar yukarı yönlü artmaya devam ediyor" dedi. Özelmacıklı, konut kiralarındaki bu artışların birden çok nedene bağlı olduğunu belirterek, “Geçen yıl yapılan konut kredi kampanyaları ile stokları hızla tüketen inşaat sektörü artan maliyetler nedeniyle uzun bir dönem beklemede kaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren evlenme, normalleşme, kentsel dönüşüm, üniversite yerleştirmeleri, tayin ve atamalar ile çok hızlı bir talep artışı oldu. Eski evlerden ziyade güvenilir ve tadilatlı konutlara daha da yoğun talep yaşandı” dedi.

KİRA FİYATLARI NASIL DÜŞER?

Kira fiyatlarının düşmesinin ancak orta vadede mümkün olabileceğini belirten Özelmacıklı, “Öncelikle yeni inşaat arzına ihtiyaç var. Son TÜİK verilerine göre yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 45,3 artmasına rağmen yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü sadece yüzde 3,3 arttı. Hatta yeni başlamış olanların da ivedi olarak tamamlanması, hatta ruhsat alıp başlamamışlar için de ek bazı teşviklerin uygulanması faydalı olabilir. Ayrıca özellikle Fikirtepe gibi bazı kentsel dönüşüm projelerine hız vermek ve teslim sürelerini geriye çekmek gerekiyor. Kredi yurtlar kurumlarının da özellikle öğrencilerin yoğun olduğu illerde bazı ticari binaları hızlıca kiralayarak yurt kapasitesini arttırması hızlı bir fayda sağlayacaktır. Arz fazlası olan bazı ticari mülkler de ayrıca özel yurtlara çevrilebilir. Bu konuda yönetmelik düzenlemeleri ile sürece destek sağlanabilir” dedi.

3c1ed5fd-39e8-4a5c-855f-fa6f6934e382

"MERKEZİN DIŞINDA GELİŞME OLMALI"

Şehir merkezi dışında yeni gelişme alanlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Özelmacıklı, “Özellikle şehir merkezi dışında yeni çekim merkezlerine ihtiyaç var. Bu merkezlerinde özellikle hızlı ulaşım alternatifleri ile diğer merkezlere bağlanması gerekiyor. Bu nedenle özellikle metro projelerinin de hızlandırılması şart. Ayrıca TOKİ, Emlak Konut ve belediyelerin toplu konut şirketlerinin de dar gelirlilere yönelik ek projeleri hızlıca yerine getirmesi fayda sağlayacak. Kentsel dönüşüm talepleri için de rezerv alanlarda yıkım sürecine katkı sağlayacak alanlarda konut üretimleri sağlanmalı” dedi.

Kaynak: İHA

Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptı! 2 saatlik iş 3 dakikaya düştüÇamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptı! 2 saatlik iş 3 dakikaya düştü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balık 70, kafasındaki taş 600 liraBalık 70, kafasındaki taş 600 lira
PARTNEREvlendilerEvlendiler
Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: İndirim devam edecekBakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: İndirim devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Mezat usulü satılıyor, kilosu 150 lira

Mezat usulü satılıyor, kilosu 150 lira

Ford’dan Hindistan fabrikalarını kapama kararı

Ford’dan Hindistan fabrikalarını kapama kararı

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.