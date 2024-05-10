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Kiracılar dikkat! Mahkemeden emsal olacak karar: 55 günde jet tahliye kararı çıktı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 14:24
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Türkiye'de kira ve konut fiyatlarındaki yükseliş tartışmalara neden olurken Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden emsal bir karar verildi. Mahkeme o sınırın altında kalınca 55 günde tahliye kararı verdi.

Kiracılar dikkat! Mahkemeden emsal olacak karar: 55 günde jet tahliye kararı çıktı

Kiracı ve ev sahipleri arasında krizler devam ederken Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira davalarında emsal olabilecek bir karar geldi. Ev sahibi F.N.'nin 1 Mart'ta kiracısı U.T.'ye açılan tahliye davası, 55 gün sonra görülen ilk duruşmada sonuçlandı. Mahkeme, kiracının 1800 liralık kira bedelinin, yıllık kira bedelinin kayıtlı yasal sınırı olan 28 bin 250 TL'nin altında olması ve ev sahibinin olması nedeniyle evde kalması nedeniyle tahliye kararı verdi.

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DAVA 55 GÜN SONRA GÖRÜLDÜ

Ev sahibi F.N., Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi'ndeki evinde 9 yıl kirada oturan U.T.'den, kendisi oturacağı evi boşaltmasını istedi. 1800 TL'ye oturan U.T., evden çıkmayacağını belirtti. Ev sahibi, bunun üzerine tahliye işlemini kapattı. Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 1 Mart'ta açılan dava, 55 gün sonra 25 Nisan'da görülen ilk duruşmada sonuçlandı. Mahkeme, sahiplerinin ödediği aylık 1800 lira kira bedelinin, TÜİK verilerinin bulunmadığı hukuk mahkemelerinde görülen tahliye davaları için 2024 yılında 28 bin 250 TL olarak kayıtlı istinaf sınırının altında olması ve ev sahibinin ihtiyaçları olması nedeniyle tahliye kararı verdi. Karar, mahkeme üstyeri de kapalı olarak kesinleşti.

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'KARAR KESİN'

Ev sahibinin avukatı Senem Yılmazel, tahliye davalarının normal koşullarında yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirterek, "Bu bir ihtiyaç nedeniyle tahliye davasıydı. Öncelikle bu davalarda ihtiyaçlar gerçek ve samimi olması kesildi. Biz davamızla bütün güçlü delillerimizi sunmuştuk. Ön inceleme duruşmasında tanımızı da hazırlamıştık. Burada yaşananların gerçek olduğunu ifade etti ve ilk celsede tahliyeye karar verildi ve bu karar kesin; böylece ilk celsede tahliye kararı çıktı" dedi.

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'EMSAL OLACAK BİR KARAR'

Kanunda istinaf sınırına dikkat çeken Avukat Senem Yılmazel, "Bu her yıl değişiyor. 2024 yılı için 28 bin 250 TL'dir. Bu kira bedeli 1800 liraydı. Yıllık kira bedeli, 28 bin 250 liranın altında kaldığı için karar kesin bir karar. Üst mahkeme Yolu kapalı.Yani ilk celsede tahliyeye karar verilmişti.Genel olarak dava sürecinden önce davaya cevap verilir.Ön incelemede geçilmesi için belli olur ve tanıklar için gün verilir. Uzun süre, en az 2 yılda bir, bizim davamız 2 ay dolmadan bitti. Kira bedeli düşükse, ihtiyaç da gerçek ve samimiyse tahliye davalarına emsal bir karar olacak" diye konuştu.

(DHA)

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Kira emsal karar konut tahliye
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