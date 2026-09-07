Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde artan kira fiyatları ve konut sorunu gündemdeki yerini korurken, sosyal konut projesinin kiralık konut ayağına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi. İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut modelinin ayrıntılarını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı.

15 BİN KONUT SADECE KİRALIK OLACAK

Toplam 500 sosyal konut projesinin 15 bininin İstanbul’da kiralık olarak değerlendirileceğini belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu kontuların satılamayacağını ifade etti.

Hak sahiplerine üç yıl kiraya verilen konutların kira bedelinin bölgedeki rayiç fiyatın yüzde 50’si seviyesinde olacağını vurgulayan Erdem, ilk teslimlerin bu ay başlayacağını ifade etti.

SOSYAL KONUT SAYISINDA YÜZDE 150 ARTIŞ HEDEFİ

Sosyal konut çalışmalarının Orta Vadeli Program’a girdiğine dikkat çeken Erdem, yapılan sosyal konut sayısının yüzde 150 artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Erdem, mevcut 500 bin konut üzerinden değerlendirildiğinde hedefin 1,5 milyon sosyal konuta ulaşabileceğini ifade etti.

İSTANBUL’DA BAŞLAYIP TÜRKİYE'YE YAYILABİLİR

Kiralık konut uygulamasının İstanbul’da pilot olarak başlayacağını aktaran Erdem, modelin daha sonra Türkiye geneline yayılmasının gündemde olduğunu belirtti. Başvurularda belirli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaşların yanı sıra emekliler, engelliler ve memurlar için de kontenjan ayrılacağını söyleyen Erdem, konutlarda üç yıllık oturum süresinin ardından yeni hak sahiplerinin yararlanacağını ifade etti.

"EV SAHİBİ DEVLET OLACAK"

Avrupa’daki farklı kiralık konut modellerinin incelediğini hatırlatan Erdem, Türkiye’de sistemin kamu eliyle başlatıldığını belirterek, “Biz kamu eliyle başladık. Yani ev sahibimiz devlet olacak” ifadelerini kullandı.

Erdem, kiralık sosyal konut arzının artmasının piyasadaki kira fiyatları üzerinde aşağı yönlü etki oluşturabileceğini de söyledi. Konut ve kira giderlerinin özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesinde önemli yer tuttuğunu belirten Erdem, kira fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon açısından da etkili olabileceğini ifade etti.