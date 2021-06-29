Yatırımcılar dikkat! Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Almanya'dan yapılan duyuruya göre kripto para piyasasını etkileyecek yeni bir adım geldi. Federal Finansal Denetim Kurumu (BaFin) tarafından yapılan açıklamada, Coinbase'e kripto para saklama hizmeti sağlaması için lisans verildiği belirtildi.

AVRUPA'DA İLK OLDU

Almanya'da yayın yapan Presseportal'a göre Coinbase'nin Avrupa'da lisans alan ilk kripto para piyasası oldu.

Coinbase lisansın yanında kripto varlıklarda kendi özsermayesi ile işlem de yapabilecek.

LİSANS ALMAYANLAR AYRILACAKTI

Almanya Federal Meclisi Bundestag’da 2019 yılında alınan kararda, kripto para hizmeti verecek kuruluşların lisans alma zorunluluğu getirilmişti.

Lisans almayan kuruluşların Almanya'dan ayrılması gerektiği de açıklanmıştı.

Bunun yanında Hengeler Mueller Hukuk Bürosu ortaklarından Christian Schimes, lisans zorunluluğunun kripto para endüstrisini daha ileriye götürüp büyütecek bir netlik getireceğini öne sürmüştü.



