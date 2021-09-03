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Kiralık ev arayanlar dikkat! Sayı 100 bini geçti

03.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların başlamasıyla birlikte İstanbul'da kiralık ev taleplerinde patlama yaşandı. 2 bin liralık kiralık evlerin fiyatının 4 bin liralara kadar çıktığını aktaran emlakçılar, kiralık ev soranlara 'yok' demekten bıktıklarını dile getirdi. Öte yandan İstanbul Emlakçılar Odası verilerine göre 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor.

Türkiye'ye son dönemlerde göçlerin artması, konut kredi fazi oranlarının yükselmesi, yüz yüze eğitimin başlaması, pandemide uzaktan çalışan şirketlerin tekrar ofise dönmesi, kentsel dönüşümden dolayı eski binaların yıkılmaya başlaması ve aşılamanın tüm hızıyla devam etmesi ile birlikte Türkiye yavaş yavaş eski normale dönmeye başladı. Bu süreçte birçok ilde kira fiyatlarındaki artış oranı dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde evlenemeyen çiftlerin yasaklar kalkar kalkmaz evlenmesi ve inşaatların salgın döneminde durma noktasına gelmesi gibi birçok nedenden dolayı kiralık ev bulmak oldukça zorlaştı. Öte yandan kiralık ev fiyatları rekor seviyelere yükselirken bazı bölgelerde akıl almaz fiyatlara kiralanan evler için kura çekilişleri bile yapılmaya başlandı.

"EV BOŞALMADAN KİRACISI HAZIR OLUYOR"

İstanbul'da bulunan emlakçılar, kendileri için bile ev bulamadıklarını belirtirken, bu durumun kentsel dönüşüm ve yüz yüze eğitimden kaynaklandığını belirtiyor.

Bir çok ev henüz boşaltılmadan kiracısı hazır olurken, emlakçıların elinde boş daire kalmıyor.

Boş evlerin kısa sürede kiracı bulduğunu belirten emlakçılar, vatandaşlara bilgilerini kayıt edip bir süre sonra döneceklerini söyledikten sonra dönemediklerini aktarıyor.

100 BİN KİŞİ KİRALIK EV ARIYOR

İstanbul Emlakçılar Odası verilerine göre 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor. Öte yandan bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine göre eylül ayı kira artış oranıda belli oldu. TÜİK verilerine göre eylül ayı kira artış oranı yüzde 15,78 oldu. Buna göre bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 157,8 lira oldu.

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